マヂラブ村上、双子誕生を報告 妻・いとくとらは不妊治療・MFICU入院経ての出産「双子にしてはビッグに生まれてきてくれました」
【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・マヂカルラブリー村上が、4月30日放送のラジオ番組「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送／毎週木曜27時〜）に出演。双子が誕生したことを報告した。
【写真】41歳人気芸人の美人妻、生まれたての双子
ラジオ中盤、村上は改まった様子で「ちょっとお話がありまして」と切り出し、「村上さんに子どもが生まれました」と報告。妻の妊娠は数人にしか伝えていなかったといい、「男女の双子が生まれました。ほんとうにありがとうございます」と感謝を伝えた。
一方、妻のいとくとら（いくら）は自身のInstagramを更新し、「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！⠀」と、我が子の手足の写真とともに報告。「2人とも正期産までお腹の中で頑張ってくれて、第一子の女の子は2700g越え、第二子の男の子は3000g越えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれました！⠀」と喜びをつづった。
いとくとらは「生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICUに入りましたが、2人とも経過は順調でお姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています。⠀弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています。⠀日々寄り添ってくださっているNICUの皆様には頭が上がりません、、。」と現状を伝え、⠀「思い返せば長かった、、妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのMFICU入院を経ての出産でした⠀」と回想。「入院してから1ヶ月半以上帰宅できておらず、くむに会えてないのも本当に辛い、、。しかしながら、正期産まで持ち堪えられたのは病院の先生や助産師さん方の支えのおかげでございます」と医療従事者に感謝を伝えた。
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続けて「この子たちを授かるまでのことや、リスクが多いと言われる多胎妊娠&高齢出産ということもあり、全然前向きになれず、ずっと不安がつきまとう妊婦生活でした。⠀ということで無事生まれてからのご報告とさせていただきました。⠀周りにも私からは数人にしか報告しておらず、突然のご報告となってしまいすみません。またどこかでこれまでのこと色々お話しできたら良いな〜と思っています」と妊娠を公表していなかった理由を明かした。最後には「ここまでたくさん支えてくれた家族、友人にも本当に感謝です！⠀村上も本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。⠀まあまあ惚れ直しました。⠀一気に2人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそうですが、今後ともどうぞよろしくお願いします！⠀」と締めくくった。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆マヂラブ村上、双子の誕生を報告
ラジオ中盤、村上は改まった様子で「ちょっとお話がありまして」と切り出し、「村上さんに子どもが生まれました」と報告。妻の妊娠は数人にしか伝えていなかったといい、「男女の双子が生まれました。ほんとうにありがとうございます」と感謝を伝えた。
◆いとくとら、妊娠から出産までを回顧
いとくとらは「生まれてすぐ、お姉ちゃんは保育器に、弟くんはNICUに入りましたが、2人とも経過は順調でお姉ちゃんとは現在母子同室で過ごせています。⠀弟くんも少しずつNICU退院に向けて頑張っています。⠀日々寄り添ってくださっているNICUの皆様には頭が上がりません、、。」と現状を伝え、⠀「思い返せば長かった、、妊活、不妊治療、早い段階からの妊娠糖尿病、切迫早産でのMFICU入院を経ての出産でした⠀」と回想。「入院してから1ヶ月半以上帰宅できておらず、くむに会えてないのも本当に辛い、、。しかしながら、正期産まで持ち堪えられたのは病院の先生や助産師さん方の支えのおかげでございます」と医療従事者に感謝を伝えた。
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続けて「この子たちを授かるまでのことや、リスクが多いと言われる多胎妊娠&高齢出産ということもあり、全然前向きになれず、ずっと不安がつきまとう妊婦生活でした。⠀ということで無事生まれてからのご報告とさせていただきました。⠀周りにも私からは数人にしか報告しておらず、突然のご報告となってしまいすみません。またどこかでこれまでのこと色々お話しできたら良いな〜と思っています」と妊娠を公表していなかった理由を明かした。最後には「ここまでたくさん支えてくれた家族、友人にも本当に感謝です！⠀村上も本当に信じられないぐらいにあれやこれやしてくれました。⠀まあまあ惚れ直しました。⠀一気に2人も家族が増え、これから生活はまるっと変わりそうですが、今後ともどうぞよろしくお願いします！⠀」と締めくくった。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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