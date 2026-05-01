Rosem春の新作ランジェリー♡毎日着たくなる甘さとときめきを纏って

モデル・タレントとしてZ世代から支持を集める伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランドRosemから、毎日着たくなる春の新作が登場しました。可愛らしさと大人っぽさ、どちらも楽しめる2デザインは、気分まで華やかにしてくれるラインナップ。やすらぎとトキメキを同時に叶える、新しいお気に入りを見つけてみませんか♡

360度かわいいアイボリー×ブラック

春の新作1つ目は、アイボリー×ブラックの配色が目を引くフェミニンなデザイン。ハート刺繍が散りばめられたシフォン素材に、キャンディーのようなフリルをあしらい、どこから見ても愛らしい仕上がりです。

ふかふかパッドとU字ワイヤーで、バスト全体をしっかりリフトアップ。可愛さだけでなく、美しいシルエットも叶えてくれるのが魅力です。ショーツはフルバックとTバックの2スタイル。

Tバックはヒップ部分までフリルたっぷりで、後ろ姿まで抜かりなく演出します。

価格：各4,400円（税込）

カラー：アイボリー×ブラック

サイズ：ブラ A～Gカップ/アンダーバスト65～75

ショーツM（ヒップ87～95cm）

EFG75のみLサイズ（ヒップ92～100cm）

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ブラック×レッドで大人の甘さを

2つ目は、ブラック×レッドの配色が印象的なランジェリー。華やかな赤を効かせながら、ブラックとのバイカラーで少し大人っぽい雰囲気に仕上げています。

さりげないコードデザインと、リボンコード×シフォンフリルが女性らしいアクセントに。ほんのり透け感のある素材が、上品でセンシュアルな魅力を引き立てます。

甘いだけではない洗練された可愛さを楽しみたい方におすすめです。

フルバックショーツはフレアシルエットで、まるでミニスカートのような愛らしさ。Tバックも展開されており、その日の気分で選べます。

価格：4,400円（税込）

カラー：ブラック×レッド

サイズ：ブラ A～Gカップ/アンダーバスト65～75

ショーツM（ヒップ87～95cm）

EFG75のみLサイズ（ヒップ92～100cm）

毎日着たくなる着心地にも注目

Rosemの魅力は、デザイン性だけではありません。毎日身につけたくなる心地よさにもこだわり、自然に整うシルエットと安定感のある着用感を実現。

特別な日だけでなく、日常の気分を上げたい日にそっと寄り添ってくれる存在です。

公式オンラインストアにて2026年4月16日（木）19時より販売開始。人気サイズやカラーは早めのチェックがおすすめです。

春はランジェリーから気分をアップ♡

Rosemの春の新作は、可愛さも大人っぽさも欲しい女性にぴったりのラインナップ。見えない部分のおしゃれこそ、自分らしさを楽しめる大切なエッセンスです。

新しい季節の始まりに、ときめきをくれる一着を迎えて、毎日をもっとハッピーに彩ってみてください♡