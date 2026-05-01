「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）

阪神が今季最多１６安打１０得点で２位ヤクルトに２連勝としてゲーム差を１に広げた。今季初登板初先発の西勇輝投手（３５）が５回４安打２失点で２０２４年８月２１日・ヤクルト戦以来６１７日ぶりの白星を手にした。打線は初回に５連打で３点を奪うと三回には伏見寅威捕手（３５）のタイムリーで加点。６−２七回には佐藤輝明内野手（２７）の７号ソロなどで突き放した。デイリースポーツ評論家の藤田平氏はプロ初の３安打をマークしたドラフト３位・岡城快生外野手（２２）について「打席では何も難しいことはしていない。他の選手も手本にするようなバッティングだ」と評価した。

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岡城はチャンスをモノにできているね。今日の３安打も内容があった。打席では何も難しいことはしていない。レベルスイングで外の球は流して、内は引っ張る、真ん中の球はセンターへ打ち返す。トスバッティングのように、甘い球を自分のポイントに呼び込んで打つことができている。他の選手も手本にするようなバッティングだ。

今回は近本のケガでチャンスが巡ってきたが、急に打てるようになるわけではない。技術の裏付けがあるから結果を残すことができる。タイプ的には率を残す打者だが、体ができてくると長打も打てるようになるだろう。ここまで近本の代役をしっかり務めているし、今後も使い続けてほしい。

佐藤輝は、まだ状態は完璧ではないが、安定したスイングができている。以前のように、「ホームランを打ちたい」とメチャ振りをしていないから、自分から崩れることがなくなった。ミートをしてスイングをすればホームランは出るし、力を抜けばバットが走り、リストも利いてくるということに気づいたのだろう。年々、成長している。