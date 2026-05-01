事情が気になる「廃橋」の世界〜代替わりから震災遺構まで10選【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

橋は、人や物の流れを円滑にするために欠かせない存在だ。



けれども、何らかの理由でその道が閉ざされ、役目を終えた橋は、誰にも渡られなくなる。





北海道

今回は、風雨にさらされ、草に覆われ、時には途切れながらも残る橋を集めてみた。今やどこにも行けなくなってしまった橋…。忘れられゆくものが醸す哀愁を、感じてみようではないか。

■旧英（はなぶさ）橋【北海道】

1937年に架けられた道路橋。現役の道路橋から橋を間近に眺められる。 ずっと下にまで続く橋脚が萌えポイント。

■旧三井芦別鉄道炭山川橋梁【北海道】

1989年に廃線となった鉄道橋。雪をかぶりながら橋の上にとどまる車両は、今何を思っているのだろうか…。

東北

■祭畤（まつるべ）大橋【岩手】

2008年の岩手・宮城内陸地震で、付近の地盤ごとずれて今の姿に。震災遺構として見学路が整備されている。

■旧柴崎橋【福島】

対岸手前で途切れた廃橋。橋の上から草木が生える姿が神秘的。かつては生活道路として使われていたという。

北陸・関東

■旧利賀（とが）大橋【富山】

1965年の火災以降使われなくなった橋。どうやら橋の麓まで、藪漕ぎしてたどり着く方法があるらしい…。

■中瀬大橋【千葉】

木造の廃橋。この橋のおかげで付近の物流の効率化が進んだという。訪問時、ちょうど撤去工事中だった。

東海

■赤沢八幡野連絡橋【静岡】

付近の別荘地まで繋ぐ目的で建設されたが、開通しないまま放置されている。橋は途中で途切れてしまっている。

■若宮大通公園の廃歩道橋【愛知】

緑の侵食具合が半端ない。まるで異空間につながっているかのよう。背後のビル群とのギャップに萌える。

四国・九州

■長瀞（ながとろ）橋跡【高知】

土讃線豊永駅近くの、塔柱が残された橋跡。1930年代中頃に造られたが、付近に現・長瀞橋が架けられて役目を終えた。

■旧阿蘇大橋【熊本】

2016年の熊本地震によって崩れてしまった。国道57号沿いの数鹿流崩之碑（すがるくずれのひ）展望所から見学可能。

（了）