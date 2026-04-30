ヴァン クリーフ＆アーペル「ペルレ」新作　ダイヤや色石を配したリングなど

「ヴァン クリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）」が、「ペルレ コレクション」の新作を発売した。ペルレ コレクションは2008年に誕生。ヴァン クリーフ＆アーペルを象徴するモチーフのゴールドビーズを主役に、1連または複数連に配列することで作品に丸みのあるボリュームを生み出している。

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今回の新作は、2022年に発表された5連モデルのペルレ リングをベースに3連のラインで構成。サイズが異なる複数のゴールドビーズを、最も大きなものがリングのトップに、最も細かいものが反対側に来るようにグラデーション状に配列し、指元を包み込むような立体的な曲線を描いている。

貴石のネイルセッティングはペルレの美学と調和させるため、先端に丸みのある形状を採用。ゴールドビーズとなめらかに融合させ、流れるようなラインになるよう計算されている。作品の裏側にはハニカム状のオープンワークを施し、貴石に光を通すことで輝きを増幅させ、この輝きがゴールドビーズの光沢をさらに美しく際立たせている。貴石同士を密着した状態でセットしているため、カラーストーンは互いの色調を映し合ってより鮮やかな彩りを映し出すという。

新作は6つのバリエーションを用意。「ペルレ ダイヤモンド リング」は、イエローゴールド（124万800円）、ローズゴールド（124万800円）、ホワイトゴールド（132万円）の3色で、それぞれ斜めのラインを描くように9石のラウンドカット ダイヤモンドを配置。「ペルレ クルール リング」は、イエローゴールドとサファイア（105万6000円）、ローズゴールドとルビー（149万1600円）、イエローゴールドとエメラルド（154万4400円）の3パターンで、ペルレ ダイヤモンド リングと同形状のリングに鮮やかな色彩を斜めのライン状にあしらった。

■ヴァン クリーフ＆アーペル：公式サイト