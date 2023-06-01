「ファーム交流戦、オイシックス９−３阪神」（３０日、ハードオフエコスタジアム新潟）

凱旋登板で快投…といくほど現実は甘くなかった。阪神入団後初めて古巣と対戦したドラフト５位・能登（オイシックス）は５回５失点。新潟のファンの温かい拍手から始まったマウンドは、右腕にとって試練の時間となった。

「全然ダメでした」。試合後、能登は厳しい表情で口を開いた。「意識しすぎないように」と心がけた元チームメートとの対戦は、序盤から四球を与えては痛打をくらう展開。同点の五回には２死二、三塁から９番打者に内角直球をはじき返され、右翼線への２点適時三塁打を浴びた。

平田２軍監督は「これが現実。思い知らされたやん」と、能登の現在地を総評。今季はファームで先発やロングリリーフとしての起用が続くが、いまだ勝ち星なし。能登は「ずっとふがいないピッチング。フォームの感覚が全然しっくりこない」と首をかしげた。

それでも「新潟のファンの声は届いている。プレーで恩返しができれば」と、能登には前に進む理由がある。投球自体で“恩返し”とはならなかったが、この日のマウンドを成長の糧にする。