【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『他の人の感覚が何となくわかるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分で自分の人生を進みにくさせていたことに気付きます。これまでと優先順位を変えていくことで、他の人の「こんな風に生きられたら幸せ」が何となく味わえるでしょう。仕事や公の場では小さなことからこれまでにはなかったような手応えみたいなものを得ていきます。考え方もシンプルになっていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
「自分らしさ」にこだわらないことの大切さがわかります。一般的でもなく、相手のことだけよく知る方が自分にできることも増えるでしょう。日常の向き合い方から変わると相手に響きます。シングルの方は、沢山の人に認められている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに反発させることを許さないマインドです。
｜時期｜
5月4日 良い情報が入る ／ 5月5日 スタート
｜ラッキーアイテム｜
船
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞