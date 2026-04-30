【双子座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では表面的に平和です』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
大きな波があまり期待できない時なのですが、できるだけ静かに過ごす方が良い時ではあります。今の内に籠ってできることを片付けていくと良いでしょう。仕事や公の場では、自分の中でのバランスを大切にしていきます。必要以上に頑張りすぎてクオリティーが下がることなどを避けていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分のスタンスも自分の行動も決まっていて、それを実行していくだけのようです。相手からは隠し事をされやすい時ですが、平和を維持していきやすいでしょう。シングルの方は、小さなことでクヨクヨ悩みやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が心の距離を取るために友達っぽく接してきます。
｜時期｜
5月4日 新展開 ／ 5月10日 周囲の人達のために頑張る
｜ラッキーアイテム｜
日陰
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞