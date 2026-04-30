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「複利の差がここに出てくる」毎月分配型の投資信託に若者の資金が殺到する理由。オルカンとの徹底比較で見えた罠

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資産運用アドバイザーのガーコ氏がYouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」にて、「かつて金融庁に指摘されたあの投信に資金殺到中。なぜ？」を公開した。動画では、近年再び資金流入が急増している「毎月分配型投資信託」の実態と、人気ファンドである「世界のベスト」と「オルカン」を徹底比較し、手元に残る金額に生じる構造的な差を解説している。



かつて金融庁から、元本の取り崩しによるタコ足配当や、長期の資産形成に向かない商品設計などを問題視された毎月分配型の投資信託。しかし、近年は株式で運用するタイプが主流となり、高いパフォーマンスを叩き出していることで人気が再燃。驚くべきことに、年金世代だけでなく、資産形成のど真ん中にいる20代の保有者も急拡大しているという。



ガーコ氏はその代表格である「世界のベスト」と、全世界株式インデックスファンド「オルカン」を比較。分配金を全額再投資した場合の過去5年間のリターンは「ほぼ互角」であるものの、実際に毎月分配金を受け取り続けた場合の手取り額をシミュレーションすると、結果は大きく異なる。1000万円を5年間投資した場合、信託報酬の差や課税の有無、そして「利益を毎月吐き出すから複利が効かない」という構造的な違いにより、あ「手取りで500万円以上の差がつくケースがある」という事実が浮き彫りになった。



毎月キャッシュフローを得たい投資家に対し、ガーコ氏は毎月分配型に頼るのではなく、オルカンなどのインデックスファンドをNISA口座で保有し、自動で取り崩す「定期売却サービス」を利用する方が効率的だと提案する。この仕組みであれば「売却した分以外はファンド内で運用され続ける」ため、複利の恩恵を受けながら非課税で現金化できると利点を説いた。



「毎月分配型がダメだということではなくて仕組みを知った上で選んでほしい」とガーコ氏は語る。表面的な利回りや分配金に惑わされず、見えにくいコストや税制の違いを正しく理解して主体的な投資判断を行うことの重要性を投げかけている。