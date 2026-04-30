【2026年5月の運勢】うお座（魚座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
5月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
ノリよく、元気よく！
・全体運
キラキラと輝く季節が、あなたを幸せにしてくれるでしょう。爽やかな風を感じる、暖かく明るい光に満たされることで、「きっと大丈夫」「なんとかなる」と前向きパワーをチャージできるはず。朝のひととき、ランチタイム、間に合うならばマジックアワーなど、この時期だけの自然からの贈り物を受け取りましょう。アウトドアレジャーや低山ウォークに出かけてみるのもよさそう。
また、水のエレメンツのうお座さんらしく、滝や渓流などの清らかな流れを訪ねるのもオススメです。仕事は、スピード感を大事にして。どんどん進めていくと、あなた主導で物事が動くようになりそう。社内の昇進試験やコンテストなどへの参加も有望。センスと実力の証明に。
・社交運
さらっとしたムード。まるでバトンを渡すような流れになっています。誰かと何かを一緒にする、じっくりと話し合うというよりも、あちこちで、少しずつ情報をキャッチして、配り歩くようなイメージに近いはず。Aさんから聞いた耳寄りな情報は、Bさんに教えてあげて、自分も一人でやってみるみたいな形になりそう。なお、リターンは、しっかりと。「行ってきた」「やってみた」の報告は喜ばれます。アクセサリー新調はツキをアップ！
・恋愛運
恋は、惚れっぽく冷めやすいでしょう。「イイネ！」「好き」のバーゲンセールで、波長の合う人と楽しい時間を過ごして。5月後半には、関係性が定まっていくはず。カップルは、小旅行を。ピクニックデートも充実！
ラッキーポイント……ブルー、ナイロンブルゾン、カウンター席、バス移動
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
うお座（2月19日〜3月20日生まれ）ハッピーゴーイング
ノリよく、元気よく！
・全体運
キラキラと輝く季節が、あなたを幸せにしてくれるでしょう。爽やかな風を感じる、暖かく明るい光に満たされることで、「きっと大丈夫」「なんとかなる」と前向きパワーをチャージできるはず。朝のひととき、ランチタイム、間に合うならばマジックアワーなど、この時期だけの自然からの贈り物を受け取りましょう。アウトドアレジャーや低山ウォークに出かけてみるのもよさそう。
・社交運
さらっとしたムード。まるでバトンを渡すような流れになっています。誰かと何かを一緒にする、じっくりと話し合うというよりも、あちこちで、少しずつ情報をキャッチして、配り歩くようなイメージに近いはず。Aさんから聞いた耳寄りな情報は、Bさんに教えてあげて、自分も一人でやってみるみたいな形になりそう。なお、リターンは、しっかりと。「行ってきた」「やってみた」の報告は喜ばれます。アクセサリー新調はツキをアップ！
・恋愛運
恋は、惚れっぽく冷めやすいでしょう。「イイネ！」「好き」のバーゲンセールで、波長の合う人と楽しい時間を過ごして。5月後半には、関係性が定まっていくはず。カップルは、小旅行を。ピクニックデートも充実！
ラッキーポイント……ブルー、ナイロンブルゾン、カウンター席、バス移動
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)