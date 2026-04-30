○ホリイフード <3077> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.7％にあたる5万株(金額で4000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から7月31日まで。



○クイック <4318> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.65％にあたる150万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月7日から10月31日まで。



○ヨシコン <5280> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.86％にあたる20万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から27年3月31日まで。



○マックス <6454> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.22％にあたる400万株(金額で71億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から12月31日まで。



○京セラ <6971> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の11.88％にあたる1億5654万4000株(金額で2500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から27年3月24日まで。また、発行済み株式数の6.05％にあたる9137万3500株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○菱鉛筆 <7976> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.4％にあたる420万株(金額で98億0280万円)を上限に、5月1日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○日ガス <8174> [東証Ｐ]

発行済み株式数の4.3％にあたる487万5400株の自社株を消却する。消却予定日は5月14日。



○杉村倉 <9307> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.31％にあたる5万株(金額で5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から6月15日まで。



○Ｊパワー <9513> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.7％にあたる671万3200株の自社株を消却する。消却予定日は5月15日。



［2026年4月30日］



株探ニュース