千賀健永、二階堂高嗣出演ドラマにちらっと登場 SNS反響「急なニカ千でびっくりした！！！！」「修羅場真っ最中に」『サレタ側の復讐』第5話【ネタバレあり】

千賀健永、二階堂高嗣出演ドラマにちらっと登場 SNS反響「急なニカ千でびっくりした！！！！」「修羅場真っ最中に」『サレタ側の復讐』第5話【ネタバレあり】