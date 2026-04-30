LGエレクトロニクス・ジャパンは、フラッグシップモバイルノートパソコンシリーズ「LG gram Pro」より、有機ELディスプレイを搭載した2モデルを含む計3モデルを4月28日に発売することを発表した。

今回発売されるのは、「16Z90U-KUB5J」「16Z90U-KUB9J」「16Z95U-GS55J」の3モデル。いずれも筐体にマグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材「Aerominum（エアロミニウム）」を採用しており、16インチの大画面ながら重量1,199g、薄さ12.4mm（突起部除く）のスリム設計を実現している。あわせて、米国国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）に準拠した耐久試験7項目をクリアしており、モバイルPCに求められる堅牢性も備える。

「16Z90U-KUB5J」「16Z90U-KUB9J」の2モデルは、解像度2880×1800、アスペクト比16:10の有機ELディスプレイを搭載。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を100％カバーし、深い黒表現と鮮やかな色彩により映像や画像を高精細に表示する。反射を抑えるアンチグレア仕様も採用された。

プロセッサーには「インテル Core Ultra X7 プロセッサー 358H」を採用し、32GBのLPDDR5XメモリとPCIe 5.0対応ストレージを搭載。AI処理を担うNPUを備え、50 TOPSのAI処理性能により「Copilot+ PC」に準拠している。さらに、デュアルファンによる冷却機構により、高負荷時でも安定したパフォーマンスの発揮を支える。

一方、「16Z95U-GS55J」は、解像度2560×1600、アスペクト比16:10のアンチグレア仕様のIPSディスプレイを搭載。「DCI-P3」を99％カバーし、自然な発色と高精細な表示を実現するほか、「AMD Ryzen AI 5 435 プロセッサ」を採用し、モバイル環境でも高い処理性能を発揮するモデルとなっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）