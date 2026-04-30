アーセナルDFとアトレティコのシメオネ監督が試合後に衝突！ 一触即発の事態を現地報道「最終的に警備員が介入して鎮圧した」【CL準決勝】
現地４月29日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで、アトレティコ・マドリーとアーセナルが前者のホームで対戦。１−１で引き分けた。
アーセナルの地元メディア『football.london』によれば、この試合後に一触即発の事態が起きたという。
ゲームを終えて選手や監督らがピッチからロッカールームへ引き上げる際に、アーセナルDFベン・ホワイトが選手入場口の地面に描かれたアトレティコのエンブレムを踏みながら退場。これを見たアトレティコFWジュリアーノ・シメオネが怒りを露わにしてホワイトに詰め寄った。
さらにG・シメオネの父であり、アトレティコ指揮官のディエゴ・シメオネ監督もそこに介入。息子を引き離すと、自らホワイトに突っかかり、周囲は騒然となった。
記事では「試合後、ホワイトがトンネル内でシメオネ監督と激しい口論を繰り広げた。両チームの選手やスタッフがその場を取り囲んだ。マルティン・ズビメンディとデクラン・ライスはホワイトをその場から引き離そうとし、最終的に警備員が介入して鎮圧した」と当時の状況を伝えている。
決勝進出を懸けた第２レグは５月５日に開催。どのような結末を迎えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アーセナルDFとシメオネ監督が試合後に一触即発！
アーセナルの地元メディア『football.london』によれば、この試合後に一触即発の事態が起きたという。
ゲームを終えて選手や監督らがピッチからロッカールームへ引き上げる際に、アーセナルDFベン・ホワイトが選手入場口の地面に描かれたアトレティコのエンブレムを踏みながら退場。これを見たアトレティコFWジュリアーノ・シメオネが怒りを露わにしてホワイトに詰め寄った。
記事では「試合後、ホワイトがトンネル内でシメオネ監督と激しい口論を繰り広げた。両チームの選手やスタッフがその場を取り囲んだ。マルティン・ズビメンディとデクラン・ライスはホワイトをその場から引き離そうとし、最終的に警備員が介入して鎮圧した」と当時の状況を伝えている。
決勝進出を懸けた第２レグは５月５日に開催。どのような結末を迎えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アーセナルDFとシメオネ監督が試合後に一触即発！