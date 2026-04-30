全国の魚べい・元気寿司にて、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボキャンペーンを開催。

30周年を迎えた「ポムポムプリン」が、全国の店舗でいやしを届けてくれます☆

魚べい・元気寿司 サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーションキャンペーン

キャンペーン期間：2026年5月7日(木)〜5月31日(日)

・第1弾 5月7日(木)〜5月17日(日)

・第2弾 5月18日(月)〜5月31日(日)

対象店舗：全国の魚べい・元気寿司

※限定コラボスイーツ・缶バッジ・ピックはいずれも無くなり次第終了

全国の魚べい・元気寿司店舗にて、2026年に記念すべき30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」と初となるコラボレーションキャンペーンを開催。

コラボレーションキャンペーンのテーマは 「ポムポムプリン、魚べいでおしごと中」です。

期間中、限定コラボスイーツが提供されるほか、コラボスイーツの注文でもらえるグッズも展開。

ゴールデンウィークが明けてもまだまだ楽しみたい・いやされたい方に向けて、「ポムポムプリン」がワクワクを届けてくれます☆

限定コラボスイーツ

価格：各638円(税込)

※各商品は店内飲食限定、お持ち帰りできません

期間中は、「ポムポムプリン」の姿やイメージをを表現した、2種類の限定コラボスイーツが登場。

「ポムポムプリンのごきげんケーキ」 と 「プリンケーキ（ピック付き）」が販売されます！

ポムポムプリンのごきげんケーキ

「ポムポムプリン」の顔をかたどった「ポムポムプリンのごきげんケーキ」は、ひんやり食感が楽しめるフローズンケーキ。

スポンジ土台にプリン風ムースを重ね、キャラメルクリーム味の帽子をのせたかわいい仕上がりで、写真映えもばっちりです☆

プリンケーキ（ピック付き）

「プリンケーキ（ピック付き）」は過去に販売していた人気メニューの復活版です！

「ポムポムプリン」をイメージしたやさしい色味で仕上げ、甘さの中にほんのりキャラメルの苦みが広がるバランスのいい味わいが特徴。

食後でも食べやすいサイズ感で、ケーキには「ポムポムプリン」のピックが添えられています。

ピックは2種類からランダムで1つが付いてくる、今回だけの特別仕様。

かわいいデザインで、思わず集めたくなります☆

限定コラボスイーツ注文でオリジナル缶バッジをプレゼント

限定コラボスイーツを注文すると、オリジナル缶バッジをランダムで1つプレゼント。

2026年5月7日から17日までの第1弾と、2026年5月18日から31日までの第2弾で、それぞれ4種の異なるデザインが登場します！

板前さん姿や“おしごと中”の姿、えび天巻に特製プリンなど、魚べいの人気メニューをテーマに描いたデザインです。

コラボならではのモチーフを楽しめるデザインで、第1弾・第2弾とも、シークレットデザインをラインナップ。

どれが出てくるかわからない、ワクワク感ある仕様です☆

店内飲食でオリジナル缶バッジプレゼント

実施日程：前半 2026年5月7日（木）・後半 2026年5月18日（月）

※各店予定数量無くなり次第終了

限定コラボスイーツ注文時にもらえるオリジナル缶バッジを、2026年5月7日・5月18日の2日間は、店内にて飲食された方にプレゼント。

スイーツを注文されなくても、税込み1,500円以上の店内飲食をし、希望された方へ、先着・数量限定でプレゼントされます。

第1弾4種・第2弾4種のなかからランダムで1つが、全国の魚べい・元気寿司でもらえます☆

限定コラボスイーツやキュートなピック、オリジナル缶バッジのプレゼントで「ポムポムプリン」が癒しのひとときをお届け。

全国の魚べい・元気寿司とサンリオの「ポムポムプリン」によるコラボレーションキャンペーンは、2026年5月7日から5月31日まで開催です！

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664265

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定スイーツやかわいいグッズ！魚べい・元気寿司 サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーションキャンペーン appeared first on Dtimes.