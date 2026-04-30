ONE OK ROCK、日産スタジアム公演のライブ音源配信開始 「Party’s Over」ライブ映像も公開
ONE OK ROCKのライブ音源『Live from DETOX JAPAN TOUR 2025』が、きょう30日にデジタルリリースされた。あわせて、「Party’s Over」のライブ映像がバンドのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
【動画】熱い…！ONE OK ROCK、日産スタジアム公演より「Party’s Over」ライブ映像
同作は、17日より公開されている映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、ライブ定番曲「Make It Out Alive」、ライブならではのピアノバージョンで披露された「Renegades」のほか、最新アルバム『DETOX』収録曲の「NASTY」「Party’s Over」「Delusion：All」「The Pilot ＜/3」の6曲を収録。日産スタジアムを包み込んだ感動と熱気を、音源でも体感することができる。
映画はきょう30日よりアメリカをはじめとする世界各国の劇場でも上映がスタート。さらに、映画本編から「Party’s Over」のライブ映像がONE OK ROCKオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】熱い…！ONE OK ROCK、日産スタジアム公演より「Party’s Over」ライブ映像
同作は、17日より公開されている映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より、ライブ定番曲「Make It Out Alive」、ライブならではのピアノバージョンで披露された「Renegades」のほか、最新アルバム『DETOX』収録曲の「NASTY」「Party’s Over」「Delusion：All」「The Pilot ＜/3」の6曲を収録。日産スタジアムを包み込んだ感動と熱気を、音源でも体感することができる。
映画はきょう30日よりアメリカをはじめとする世界各国の劇場でも上映がスタート。さらに、映画本編から「Party’s Over」のライブ映像がONE OK ROCKオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。