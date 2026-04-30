散らばった大量のティッシュの山→早朝の惨劇に飼い主絶望「うちも経験」「掃除の絶望感が」柴犬あるある

朝、目を覚ました飼い主の視界に飛び込んできたのは、部屋中に散った桜の花びらのような大量のティッシュの山だった。



【写真】めちゃくちゃ散らばっている！ものすごい集中力でイタズラするリンちゃん

今、SNSで「これぞ柴犬あるある！」と話題を呼んでいるのは、0歳の柴犬が見せた凄まじいいたずらの現場を捉えた投稿。



犯人は、柴犬のリンちゃん（メス、0歳11カ月）。その隣で、呆然と立ち尽くすユウちゃん（メス、1歳11カ月）との温度差も見どころだ。この「惨劇」が起きた経緯と、愛犬たちの意外な性格について、飼い主さんに詳しい話を聞いた。



――発見した瞬間の状況を教えてください。



飼い主さん： 早朝、何かを破るような音で目が覚めました。現場へ行くと、そこにはティッシュを一箱分丸ごとシュレッダーにかけたような光景が広がっていました。いたずらをしていたリンは、他の一切が視界に入っていないような没頭状態でしたね。



――隣で呆然としているユウちゃんの姿も印象的です。



飼い主さん：ユウはもともと臆病で慎重な性格なんです。0歳の頃はやんちゃでしたが、今は落ち着いてきています。一方のリンは、まるで「俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの！」というジャイアンのような気質があって（笑）。今回もやりたい放題でしたね。



――この惨状を見て、最初はどう思われましたか。



飼い主さん：実は今回が初めてではないんです。最初の数秒は目の前のことを認めたくありませんでしたが、徐々に「あぁ、またいつものやつか……」と、悟りの心境に達しました。被害がティッシュ一箱だけだったのも幸いです！



――片付ける時、わんちゃんたちはどのような様子でしたか。



飼い主さん： ここで声を出すと「喜んでいる」と勘違いして、いたずらを助長してしまう恐れがあるので、わざと背中を向けて一切無視しながら無言で淡々と片付けました。



――徹底していますね。



飼い主さん：その間、2匹とも邪魔をせずに静かに待っていたので、終わった後にはご褒美としてオヤツをあげました。怒るよりも、この「無視して片付ける」という方法が、我が家では一番効果的かもしれません。



◇ ◇



投稿には「うちも経験あります」「掃除の絶望感が伝わってくる」など共感の声が殺到。



やんちゃ盛りのリンちゃんと、それを冷静に見守るユウちゃん。 悟りの境地に到達した飼い主さんの元で続く、賑やかな柴犬ライフが今後も楽しみだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）