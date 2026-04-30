【実話】アイドルに嫉妬してポスターを破る彼女!?束縛に耐えられない彼氏が夜逃げを決意【著者に聞く】
【漫画を読む】アイドルに嫉妬してポスターを破る彼女だが…!?
宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんが描く『夜逃げ屋日記』は、DVやストーカー被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話をもとに描かれた人気漫画だ。今回は束縛が凄すぎる彼女をテーマにした2作品をお届けするとともに、著者に友達から「夜逃げさせてほしい」と相談されたときの心境についてもインタビューした。
※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。
友達の豚ランド君に彼女のリサちゃんを紹介してもらった宮野。その後豚ランド君と会うときは、リサちゃんも一緒に来るようになった。これから作画に必要な機材を買いに行くが、豚ランド君の顔色があまりよくない。そこで豚ランド君が好きなアイドルのポスターがあったので、宮野が気を利かせたつもりで「最上川ガモちゃんのポスターだよ！」と言うと、リサちゃんがポスターの前まで行ってビリッと破ってしまうではないか!?
2人はリサちゃんの行動に驚きを隠せない…。お店の人から「何やってんの！」などと注意をされると、豚ランド君が急いで謝罪をする。買い物が終わったあと、宮野は豚ランド君に近くの公園へ呼び出されて話を聞く。どうやらとんでもない女性と付き合ってしまったようで、「夜逃げさせてほしい」と相談をされる。
――豚ランド君は精神が追い詰められていましたね。「夜逃げさせてほしい」と言われたとき、宮野さんの気持ちをお聞かせください。
真っ先にお金のことを聞いたのは覚えています。夜逃げの仕事はボランティアではないですから。ただ、お金が本当にないし心が病み出して、顔もやつれた友人を見て「ほっとけない。助けたい。」と素直に思いました。彼には返しきれないほどの恩がありましたし、自分1人ならお金はいらないと思いました。この辺は鮮明に覚えています。
■精神的に追い詰められる彼氏
リサちゃんは一度機嫌が悪くなると、プレゼントを渡すか旅行に連れて行くまでずっと機嫌が悪いままだ。夜中でも泣き叫んで暴れてしまい、豚ランド君は精神的に追い詰められているようだ。豚ランド君の兄貴がいる大阪へ夜逃げを考えているらしく、宮野は深刻そうな状況を聞いて「ワシが夜逃げさせる」と約束をする。
その後宮野は帰宅をするが、家のインターホンが鳴ったので玄関のドアを開けると豚ランド君が立っている。リサちゃんに豚ランド君の行動がバレているので、スマホにGPSなど何かされていると思い、自分のスマホをハンマーでたたき割ったようだ。豚ランド君は予定を変更して今夜夜逃げをすることに決めて、宮野と握手をして車で大阪へ向かうのであった…。
今回は束縛が凄すぎる彼女をテーマの2つの作品を紹介した。「夜逃げ屋日記」は待望の第5巻が発売され、著者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現している。夜逃げ屋に興味がある人は、この機会にぜひ一度読んでほしい！
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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