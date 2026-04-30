針なし育毛も揃う南森町のメンズサロン！ メンズ専用のトータル美容サロン Ambee（アンビー）

記事ポイント オープン1周年を機に大阪・天神橋へ移転・拡大、完全個室のまま施術ベッド数が増加フェイシャルケア・眉WAX・無針注射育毛ケアなど新メニューを大幅追加地下鉄南森町駅から徒歩3分、夜21時まで営業の完全予約制メンズ専用サロン オープン1周年を機に大阪・天神橋へ移転・拡大、完全個室のまま施術ベッド数が増加フェイシャルケア・眉WAX・無針注射育毛ケアなど新メニューを大幅追加地下鉄南森町駅から徒歩3分、夜21時まで営業の完全予約制メンズ専用サロン

大阪でメンズ専用の美容ケアを手がける「Ambee（アンビー）」が、オープンから1周年を迎える2026年5月1日（金）に大阪市北区天神橋へ移転・拡大リニューアルオープンします。

脱毛を中心としたメニュー構成から、育毛・フェイシャル・ラジオ波まで網羅するトータル美容サロンへと進化します。

旧店舗は2026年4月30日をもって営業を終了し、5月1日より新店舗での営業が始まります。

メンズ専用のトータル美容サロン「Ambee（アンビー）」





運営：株式会社TwiceUp所在地：大阪府大阪市北区天神橋1丁目19-4 イサムビル1Fアクセス：地下鉄南森町駅・JR大阪天満宮駅から徒歩3分営業時間：11:00〜21:00（完全予約制）定休日：不定休（土日祝営業）リニューアルオープン：2026年5月1日（金）

Ambeeは大阪で男性専用のトータル美容ケアを提供するサロンです。

開業から1年間で積み重ねた利用者からの要望をもとに施術スペースを拡大し、メニューラインナップを大幅に刷新します。

完全個室・完全予約制というスタイルを引き継ぎながら、施術ベッド数を増やして予約が取りやすい環境にしています。

移転先は大阪市北区天神橋1丁目のイサムビル1Fです。

地下鉄南森町駅とJR大阪天満宮駅の2路線2駅が徒歩3分圏内に位置し、仕事帰りや週末の外出先からも気軽に立ち寄れるロケーションです。

11:00〜21:00の営業時間で土日祝も稼働するため、平日夜から週末まで幅広いスケジュールに対応しています。

従来の美容脱毛・ホワイトニング・ネイルケアに加え、韓国式毛穴洗浄によるフェイシャルケア・眉WAX・ラジオ波・無針注射を活用した育毛ケアが新たに加わります。

肌や髪の状態に合わせたオーダーメイドのケアを、有資格の女性スタッフが担当します。

完全個室のまま広がる施術空間





新店舗は施術ベッドを増設し、旧店舗より多くの予約枠を確保しています。

仕切られた個室空間は施術ベッドが1台ずつ独立しており、他の来客と視線が合うことがありません。

美容サロンへの来店が初めての男性でも、外部からの視線が届かない個室の環境で緊張なくケアを受けられます。

フェイシャルケア・眉WAX・ラジオ波

韓国式の毛穴洗浄を採用したフェイシャルケアは、男性特有の皮脂詰まりやキメのざらつきをオールハンドの手技でクリアに整えます。

眉WAXは骨格に合わせた黄金比のデザインで理想の形を作り、産毛まで一気に除去します。

整った眉が顔全体の印象を引き締め、仕事や対面の場面での清潔感を際立たせます。

ラジオ波は顔のフェイスライン引き締めと全身のコリほぐしを1回の施術で兼ねるメニューです。

最新の無針注射育毛ケア





育毛ケアには無針注射（ニードルフリー）技術を採用しています。

注射針を使わずに、NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）とキャピキシルの有効成分を直接頭皮へ届ける最新の施術方法です。

針を使わないため施術中の痛みや皮膚への負担が最小限に抑えられ、育毛ケアが初めての場合でも取り入れやすいメニューです。

ドクターサポート認定と有資格スタッフ





女性スタッフ(有資格者)が初心者でも安心の丁寧接客





Ambeeはドクターサポート認定サロンとして、医師監修のもとで施術プロトコルを構築しています。

医療的な根拠に基づいたケアで、施術の安全性と美容効果の両面を担保しています。

施術を担当するのは確かな資格と豊富な経験を持つ女性スタッフで、施術の流れや効果を丁寧に説明しながら進めます。

男性の美容ケアが初めての来店者でも安心して施術を受けられる環境が整っています。

定番の脱毛・ホワイトニング・ネイルケア

美容脱毛はAmbee開業当初から最も人気の高いメニューで、VIO・髭を含む全身に対応しています。

完全個室の施術室で、部位ごとに丁寧に仕上げます。

セルフホワイトニングは専用のジェルとライトで歯の白さにアプローチするケアで、フェイシャルや眉WAXと組み合わせて利用する顧客が多いメニューです。

ネイルケアは爪の形を整えることに始まり、甘皮の処理と保湿まで丁寧に行い、ビジネスシーンや初対面の場でも好印象を与える清潔な手元に整えます。

アクセスと営業時間





2026年5月1日移転・拡大リニューアルオープン！





新店舗は天神橋エリアのイサムビル1Fに入居し、土日祝日を含む夜21時まで営業しています。

完全予約制のため来店時の待ち時間はなく、平日夜の退勤後や週末の買い物帰りなど、日常の外出動線に組み込みやすい設計です。

2026年5月1日のリニューアルオープンを機に、Ambeeは脱毛専門から男性のトータル美容を担うサロンへと進化します。

育毛・フェイシャル・ラジオ波から脱毛・ホワイトニング・ネイルケアまで、多様な美容ニーズに対応するメニューが天神橋エリアに集まります。

医師監修のもと有資格スタッフが担当し、初めての来店者でも安心して施術を受けられる環境が整っています。

メンズ専用のトータル美容サロン「Ambee」の紹介でした。

よくある質問

Q. 旧店舗の営業はいつ終了しますか

A. 旧店舗は2026年4月30日をもって営業を終了します。

2026年5月1日より大阪市北区天神橋1丁目19-4 イサムビル1Fの新店舗での営業となります。

Q. ドクターサポート認定サロンとはどのような認定ですか

A. 医師監修のもとで施術プロトコルを構築し、医療的な根拠に基づいたケアを提供するサロンに与えられる認定です。

Ambeeはこの認定のもと、安全性を担保した施術を提供しています。

Q. 育毛ケアで使用されるNMNとキャピキシルはどのように届けられますか

A. 無針注射（ニードルフリー）技術を使い、注射針を使わずに頭皮へ直接届けます。

針を使わないため皮膚への負担が少ない施術方法です。

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