MISIA新曲『名探偵コナンハイウェイの堕天使』主題歌MVにフィギュアスケート鍵山優真選手が出演

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MISIAが、新曲「ラストダンスあなたと」MVを公開した。

4月10日の楽曲配信スタートに合わせ先立って公開されていた30秒のティザー映像では、アイススケートを滑る足元だけが映され、出演者については非公開であったが、このたび公開されたMVで、フィギュアスケート選手として世界で活躍し、2026年ミラノ・コルティナオリンピック男子シングル銀メダリストである鍵山優真選手が出演していることが明らかとなった。

■「楽曲の素晴らしい世界観を感じながら、今の自分にできる表現を精一杯やり切ることができた」（鍵山優真選手）

ストリーミング累計1,000万再生を突破し、劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』の主題歌としても話題の新曲「ラストダンスあなたと」。

Billboard JAPAN チャート” Hot Animation”や” Hot Shot Songs”を始めとした、各配信サイトでチャート1位を獲得するなど、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の大ヒットとともに、主題歌も多くのリスナーに愛される楽曲となっている。

本MVで監督を務めるのは、CMやMV、ショートフィルムなど幅広い作品を手掛ける中根さや香。日本大学芸術学部油絵科を卒業後にグラフィックの世界から映像の世界へ飛び込み、2017年には短編映画「Story To Tell」が複数の国際映画祭にて受賞。現在も日本とLAを拠点に数々の作品を手掛けている。

今回のMV制作にあたり、監督の中に明確にあったキラキラとした氷上を美しく舞う「フィギュアスケート」のイメージと、「ひとりの少年がアイススケートという競技に出会い、ひたむきに夢を追いかけながら、心身ともに成長していく」というストーリーが鍵山選手のイメージと一致したことから、出演をオファー。

また、鍵山選手はMISIA作の絵本『ハートのレオナ』シリーズを通して、難病の子どもたちなどへの支援活動も展開しており、そうした縁からも今回の出演が決定した。

アイススケートに出会った少年が夢を追いかけ成長していく物語とともに、鍵山選手の華麗なスケートシーンにも注目だ。

また、本作でMISIAが着用するのは、『Paris Fashion Week 2026 S/S』で発表されたノワールケイニノミヤ（noir kei ninomiya）の2026年春夏コレクション。キラキラと煌めくシルバーのドレスを身にまとったMISIAが、楽曲の世界観を体現している。

■「ラストダンスあなたと」MVストーリー

学校の社会科見学でアイスリンクを訪れたひとりの少年。氷の上で繰り広げられる光と動き、身体で感情を表現するスケーターたちの姿に、少年は強く心を奪われ、アイススケーターになることを決意する。やがて彼は練習を重ねながら成長していく。そして迎えた初めてのショーの日。扉の向こうへ踏み出した少年は青年へと変わり、憧れは現実として結実していく。

■鍵山優真選手 コメント

■【動画】「ラストダンスあなたと」MV

■リリース情報

2026.04.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ラストダンスあなたと」

■関連リンク

MISIA OFFICIAL SITE

https://www.misia.jp/

■【画像】「ラストダンスあなたと」ジャケット写真