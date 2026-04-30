◆米大リーグ ブルージェイズ８―１レッドソックス（２９日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手は「４番・サード」で先発。３回に左前逆転２点適時打を放つなど、４打数１安打２打点２三振で打率は２割２分４厘となった。チームは快勝、３カード連続の勝ち越しとなった。レッドソックスの吉田正尚外野手は、出番がなかった。

岡本のバットがまたも快音を奏でた。０―１で迎えた３回２死満塁。相手先発ベヨの低めのシンカーを捉え、左前に弾き返した。打球速度１０８・２マイル（１７４キロ）の強烈な当たり。スタジアムが熱狂する中、走者２人が生還。前日は決勝打なら、この日は逆転決勝打。２試合連続の２点タイムリーに、笑顔がこぼれた。

「ランナーを返そうと思って（打席に）立っていた。打ててよかった。しっかり捉えてよかったなと思います」

ここまで強打率５２・２％はチームトップの”ミスター・ハードヒット”。平均打球速度は９２マイルと、鋭い当たりを重ねている。第１打席は３球で見逃し三振に倒れたシンカーを、きっちり仕留めて、試合の中での適応能力を発揮。「ボール（軌道）を見ていたので、その球を打てて良かった」と、相手先発の勝負球を餌食にしてみせた。

「岡本・４番」構想も、軌道に乗り始めている。開幕からここまで打順４番から７番までを経験したが、ここ２試合は４番に座り、得点機で活躍。直近６試合で７打点の岡本に、シュナイダー監督は「特定の状況で仕事を成し遂げる才能がある選手がいる。犠飛か、安打か、何であれ、彼（岡本）は状況を良く理解して、打点を稼ぐ才能があると思う。カズのヒットがきっかけになって、チームの状態が上がっている。これは我々が望んでいたことで、それは、重要な意味を持つ」。２５日には５号同点弾を打った後に、満塁で押し出し四球を選ぶなど、岡本の”ランナーを返す能力”に惚れ込んでいる。

この日は左親指骨折から復帰したスプリンガーが、代打で復帰初安打初打点。不動の一番打者が再出発を切り、開幕から流動的だった打線が固まる兆しが出てきた。１９日には今季最大借金「５」となったが、３カード連続の勝ち越しだ。

「勝てることは嬉しいので、１試合でも勝てるように頑張りたいと思います」。今季３０試合中２９試合に出場し、２４安打５本塁打１５打点１２得点の岡本。打線の核として、昨年のア・リーグ王者を牽引する。