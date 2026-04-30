バゲットラビット初夏限定♡抹茶香る新作パン3種で爽やか気分に

初夏の訪れとともに、爽やかな味わいを楽しみたくなる季節。そんな気分にぴったりな新作が、バゲットラビットから登場します。抹茶の奥深い香りとフルーツの甘酸っぱさを掛け合わせたパンは、見た目にも涼やかで心までリフレッシュ♡毎日の朝食やティータイムを少し特別にしてくれる、初夏限定のラインナップをチェックしてみませんか♪

抹茶×甘酸っぱさが魅力のブール

「イチゴとホワイトチョコの抹茶ブール」は、2026年5月1日（金）～6月30日（火）の期間限定で登場。価格は500円（税込）。昨年3ヶ月で6千個以上※2を販売した人気フレーバーが復刻しました。

抹茶を練り込んだもっちり食感の生地に、ドライストロベリーとホワイトチョコを贅沢にミックス。ひと口ごとに広がる抹茶の香りと、甘酸っぱさ×ミルキーな甘みのバランスが絶妙です。

初夏らしい鮮やかなグリーンのビジュアルも魅力で、手土産にもぴったりな一品です。

※2：2025年5月～2025年7月末の累計

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大人の味わい抹茶ブリオッシュ

「抹茶クリームとレモンのブリオッシュ」は、同期間販売で価格は380円（税込）。抹茶を練り込んだふんわり生地の中に、西尾の抹茶を使用したクリームをたっぷりとイン。

さらに表面には抹茶風味のマカロン生地をのせ、レモンの砂糖漬けをトッピングしています。

ほろ苦い抹茶と爽やかなレモンの酸味が重なり合い、甘すぎない大人の味わいに仕上がっています。軽やかな口どけで、午後のリラックスタイムにもおすすめです。

初夏限定の爽やか食パンも登場

「ブルーベリーブール食パン」は、価格750円（税込）／ハーフ380円（税込）。

加水率90％のしっとり＆もっちり食感が特徴のブール生地に、ドライブルーベリーを練り込んだ初夏限定フレーバーです。

そのままでもジューシーな甘みを楽しめますが、軽くトーストすることで香ばしさがアップ。

アイスクリームやはちみつを添えたり、クリームチーズと合わせたりとアレンジも自在です。朝食からデザートまで幅広く楽しめる万能パンです。

初夏のご褒美にぴったりな一皿を

抹茶の香りとフルーツの爽やかさが重なり合う、バゲットラビットの初夏限定パン。季節ならではの味わいは、日常にちょっとしたときめきを添えてくれます♡

朝のひとときやおやつ時間、大切な人とのシェアにもぴったり。期間限定だからこそ味わえる特別感を、この機会にぜひ楽しんでみてください♪