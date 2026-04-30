「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、著書『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、佐村さんに話を聞いた。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍編集局）

「すごい！」だけでは、子どもの心には響かない

――子育て中の親にとって、「すごい！」は最もよく使うほめ言葉のひとつではないかと思います。佐村さんから見て、この言葉はほめ方としてどうでしょうか？

佐村俊恵氏（以下、佐村） 実は、「すごい！」は私たち赤ペン先生がもっともよく使うほめ言葉でもあります。

子どもと同じ目線に立って、そのがんばりや能力、成果のすべてを肯定する――つまり、子どもの存在をありのまま認める言葉なのです。

何かを達成できたときはもちろん、失敗したり、間違えたりしても「途中まできちんと考えられていてすごい！」というふうに、どんな場面でも使える「魔法の言葉」だと思っています。

ただ、ひとつだけ気をつけていただきたいことがあります。それは、「すごい！」を便利な言葉として多用するだけでは、子どもの心には響きにくいということです。

大切なのは、「すごい！」を使うときに、具体的な「どこがすごいか」をセットで伝えること。

たとえば「漢字の送り仮名がきちんと書けていてすごい！」「間違えた計算を、ちゃんと解き直せていてすごい！」というふうに、ポイントを添えるのです。そう伝えることで初めて、子どもたちは「自分のことをちゃんと見てもらっている」という安心感を抱けます。

「ここぞ」という瞬間に使う、とっておきのほめ言葉

――日常の肯定の土台として「すごい！」を使いつつ、さらに子どもの自信を深めるコツはありますか？

佐村 私が「ここぞ」というときに使う、とっておきの言葉は「さすが！」です。

日常的に使う「すごい！」とは違って、「さすが！」という言葉には特別な重みがあると思っています。そのときのテストの点数がよかったとか、一時的な結果に対して使うものではなくて、「それまでの努力」や「積み重ねてきた過程」が実を結んだ瞬間にだけ使う言葉なんですね。

――「積み重ねが実を結んだ瞬間」というのは、たとえばどんな場面でしょうか？

佐村 たとえば算数の問題で、いつも途中式を省略せずにていねいに取り組んでいた子が、全問正しく解答できたとき。あるいは、普段から本を声に出して読み聞かせてくれていた子が、授業参観の日に見事な朗読を披露した……そんな場面ですね。

そういうときに、「たくさん声に出して読んできたから、こんなに上手になったんだね。さすが〇〇ちゃん！」と、それまで積み重ねてきたがんばりを丸ごとほめてあげます。

「さすが！」という言葉は、「ずっとあなたのがんばりを見てきたよ」「あなたならきっとできると思っていたよ」という、その子に対するとびきりの信頼を伝える言葉なんですよね。だからこそ、子どもの心にも響くのだと思っています。

――逆に、がんばって結果を出した子どもに、ついかけてしまいがちな「NGワード」はありますか？

佐村 「やればできるじゃない」という言い方には、少し注意が必要かもしれません。おうちのかたはほめているつもりでも、子どもの側からすると「これまでは本気を出していなかったと思われている」ふうに聞こえてしまうことがあります。

「意外だ」といった様子で結果だけを評価されると、せっかくこれまでがんばってきたのに、その部分には価値が認められていないようで、かえって自信を奪われてしまうことすらあるんですよね。

だからこそ、同じ「結果が出たとき」の声かけでも、その裏にあった積み重ねにちゃんと光を当ててあげる。それが「さすが！」という言葉の役割なんじゃないかなと思います。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）