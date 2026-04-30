「のっぺりボブ」から脱却！【40・50代】が挑戦しやすい「ウルフヘア」って？

動きがなくてのっぺりとしたボブからイメチェンしたい！ そんな時は、今の長さから大きく変えずとも垢抜けを狙える、ウルフヘアがぴったりです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人が挑戦しやすいウルフヘアをご紹介します。

まろやかブラウンのプチウルフボブ

まろやかなブラウンカラーで染めた大人可愛いプチウルフボブです。トップの毛先をグッと内側へ入れ込み、ベースを外ハネにすることで、動きと奥行きのあるくびれを作り出しています。美しいメリハリのあるシルエットが映える、ウルフが初めての人にも挑戦しやすいスタイルです。

ナチュラルブラウンのネオウルフ

ナチュラルブラウンが美しいストレートタッチのネオウルフです。カットによってあらかじめシルエットが整えられているため、毎日のスタイリングも時短できそう。すっきりとした清潔感を保ちながら、垢抜けたい人にピッタリのスタイルです。

首に沿うようにくびれる、艶やかなグレージュのネオウルフ

前上がりのラインでカットされた、艶やかなグレージュカラーのネオウルフです。トップに丸みを持たせ、ベースは幅を狭めカット。首に沿うように美しくくびれてから外ハネになるよう整えられています。後頭部のふくらみと首元の引き締まりが上品な抜け感を生み、大人の余裕が漂います。

華やかなハイライトウルフ

トップの丸みと首元のくびれの対比が美しい、ハイライトウルフです。根本を中心にハイライトを入れることで、伸びてきた白髪をぼかしやすいうえ、髪全体に立体感も与えています。のっぺりとした平坦なシルエットを解消し、華やかに垢抜けたい人にピッタリのヘアスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。