「あのちゃん」こと、タレント・あの（年齢非公表）が出演するアマノの新ＣＭ「ＡＭＡＮＯのうた」篇が、５月１日から全国放映される。ＣＭシリーズ出演３年目にして、初の“歌唱”に挑戦。「これまでとは違ったイメージの僕を届けられると思う」と、新たな一面を披露している。

今回のＣＭは、空や風を感じさせる開放的なロケーションで撮影された。あのが手にする小さな旗が、シーンが進むにつれて大きく変化していく演出で「時間」と「空気」という目に見えない価値を表現している。撮影を振り返り「大きな旗を振るシーンがあって、うまく振れてるか不安でしたがみんなが褒めてくれたのでよかったです！」と、手応えを口にした。

衣装は、同社のロゴカラーである青が際立つ白基調のデザインを採用。ナチュラルなヘアメイクも相まって、これまでのイメージとは一線を画すクリーンなビジュアルに仕上がっている。一度聴いたら耳から離れないポップな替え歌とともに、短い尺の中でも強烈なインパクトを残す内容だ。

あのはファンに向けて「かなりこれまでとは違ったイメージの僕をお届けできるかと思います。ＣＭソングも歌わせていただきましたので、ぜひ口ずさみながら、あのアマノいっしょに覚えてください！」とアピールしている。