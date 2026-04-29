お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、北海道出身ならではのぜいたくな食生活を明かした。

バービーは夕張メロンが名産の夕張市の隣に位置する栗山町出身。地元ではお中元の季節になると「メロンをあげてメロンが返ってくるシステム」だとし、「メロンが4個入った箱が廊下に積み上がってくるんです」とうらやましい状況を明かした。

大量にあるため、中には手を付ける前にメロンが腐ってしまうことも。同時期にクワガタが捕れることもあり「腐ったメロンを食べさせて育てていたっていう」と話して共演者を驚かせた。

MCの上田晋也から「メロンはそんなに高級品って感じはしない？」と聞かれると、「無理して食べるっていう感じになってきて」とバービー。父親は真っ二つにしたメロンの種の部分を繰り抜いて日本酒を注いで食べていたそうで、メロンは「絶対半分を1人で食べる。小学校低学年でも1人で最低半分食べる」ものだと強調。スタジオからは「ぜいたく〜」の声が上がった。

さらに「メロンはお中元の時に循環するんですけどお歳暮の時には鮭が循環するんですよ。新巻鮭を贈って新巻鮭が返ってくる」と驚きの告白も。札幌出身の飯田圭織も「お歳暮の時期になると鮭が凄い届く。合計したら10匹以上届く」と明かしていた。