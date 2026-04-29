幼い頃の性被害は傷として残るけれど、希望がないわけではない。切なくて泣いてしまうことがあっても、それでも生きていく【著者インタビュー】

幼い頃の性被害は傷として残るけれど、希望がないわけではない。切なくて泣いてしまうことがあっても、それでも生きていく【著者インタビュー】