岩崎宏美が、1年間をかけて全国で開催してきたデビュー50周年コンサートのグランドフィナーレを、本日東京国際フォーラム ホールCにて迎えた。

ファンへの感謝を込めて自らも作詞に参加した記念曲「永遠のありがとう」を引っさげた50周年ツアーは、数々ンボヒット曲を惜しげもなく披露するスペシャルなプログラムで大盛況。最終日のチケットも完売で、全10公演で約2万人を動員した。

記念イヤーの集大成となる、この日のステージは17時、岩崎の歌手人生と重なるバラード曲「五線紙の上」で幕を開けた。続いて本人が「生き神様」と慕う、さだまさしが手がけた作品を2曲歌唱。最初のMCで50周年を迎えられた感謝と感激を述べると、客席から大きな拍手が送られた。

50年間でシングル69作、アルバム60作をリリースしてきた岩崎だけに、節目のステージで何を歌うか、選曲は難航を極めたようだが、本ツアーは全幅の信頼を寄せるバンドメンバー6人の演奏により、メドレー4編を含めた全38曲で構成された。人生の哀歓や、大人の恋愛をしっとり聴かせる歌を中心にした第1部では、かつて紅白歌合戦で歌った「決心」「好きにならずにいられない」などのヒットメドレーと、日本テレビ系『火曜サスペンス劇場』でお馴染みのテーマソングのメドレーを披露した。

曲間のMCでは楽曲にまつわる想い出や、近況についてもコメント。ざっくばらんなトークで会場を笑いで包む。そして1981年の日本レコード大賞で最優秀歌唱賞を受賞した「すみれ色の涙」で満場を魅了したのち、最新曲「永遠のありがとう」で第1部を締めくくった。

休憩を挟んだ第2部は伸びやかなボーカルが爽快な「あざやかな場面」でスタート。曲の後半で大合唱となり、冒頭から観客と一体化した。続けて、キャリア初期に阿久悠、筒美京平など錚々たる作家陣が手がけヒットソングで構成されたメドレーコーナーに入ると、会場のボルテージはさらに上昇。「I ❤ 宏美」と染め抜かれた揃いのハチマキとTシャツを着用した親衛隊がペンライトを振りつつ発する「宏美ちゃん！」コールに応え、岩崎自身もノリノリで9曲メドレーと8曲メドレーを歌い上げた。

その後は一転、歌手としての転機となったバラード曲「思秋期」を円熟の域に達したボーカルで披露。あらためての謝辞と、今後の活動への意欲を述べたあと、代表曲「聖母たちのララバイ」で本編を終了した。

鳴り止まぬ歓声と拍手に応えたアンコールでは、2025年の紅白歌合戦で着用した衣装で登場。グランドフィナーレならではのサプライズ演出で、デビュー曲のカップリングに収録されたバラード曲「月見草」と、今の岩崎が歌うにふさわしい「虹〜Singer〜」を万感の想いを込めて歌唱し、2時間30分のステージに幕を下ろした。

なお、この日のコンサートでは50周年イヤーの締めくくりとして、Blu-rayディスク4枚組BOX『NHKプレミアムBlu-ray BOX』が6月24日に発売されることが発表された。同BOXは『紅白歌合戦』『レッツゴーヤング』『ビッグショー』など、すべて初商品化となる貴重映像をコンパイル。デビュー当時の初々しい映像から、2025年の紅白歌合戦における感動的な歌唱まで、6時間半超えの大全集となっているという。

紅白歌合戦の全出演シーンが観られるほか、『ビッグショー <岩崎宏美 19歳と別れる秋に>』は全曲を収録。ボーナス映像として、昨年アバンギャルディとの共演が話題となった「『うたコン』での「シンデレラ・ハネムーン」も収められるとのこと。さらに、ビクターオンラインストア限定のセット商品では、1986年にエジプト・ピラミッド前で開催されたライブ映像を初めてBlu-ray化したディスクが付属。全5枚で販売される。

https://youtu.be/NRf4x2cxXIw

◆ ◆ ◆

◾️岩崎宏美 コメント

デビュー日からちょうど50年目の昨年4月25日から始まった50周年の記念ツアー。1曲でも多く皆様にお届けしたくて、4つのメドレーを含む全38曲を歌う構成にいたしました。キャリア50年の重みを感じて幕が開くまではドキドキでしたが、各公演ともお客様が盛り上がってくださって、ここまで歌い続けてきてよかったと思うと同時に、10代20代の頃の歌を今の声で歌える喜びも噛みしめることができました。紅白歌合戦にも久しぶりに出場させていただくなど、素晴らしい1年となりました。これからも楽しみながら歌い続けていきたいと思っています。

◆ ◆ ◆

◾️＜岩崎宏美 デビュー50周年記念コンサート 〜永遠のありがとう〜 Grand Finale!＞概要

2025年4月29日（水・祝）東京国際フォーラム ホールC 16:00開場／17:00開演

（演奏）上杉洋史（バンドマスター・pf）、日高恵一（g）、上杉佳弥（b）、山口鷹（ds）、

クラッシャー木村（vln）、吉田篤貴（vla）

（動員）約1,500名（ソールドアウト） ▼ツアー詳細（総公演数：全国10公演／総動員数：約2万人）

＜岩崎宏美 デビュー50周年記念コンサート 〜永遠のありがとう〜＞

2025年

4月25日（金）昭和女子大学人見記念講堂 17:00開場／18:00開演

4月27日（日）オリックス劇場 16:30開場／17:30開演

9月6日（土）ティアラこうとう 大ホール（東京） 17:00開場／17:30開演

10月3日（金）新潟テルサ 18:00開場／18:30開演

11月2日（日）福岡市民ホール 大ホール 16:00開場／16:30開演

11月9日（日）相模女子大学グリーンホール（相模原市文化会館）大ホール 17:00開場／17:30開演

2026年

1月16日（金）ルネ小平 大ホール 17:00開場／17:30開演 ＜岩崎宏美 デビュー50周年記念コンサート 〜永遠のありがとう〜 Grand Finale!＞

2026年

4月12日（日）オリックス劇場 16:00開場／17:00開演

4月18日（土）いわき芸術文化交流館アリオス 16:30開場／17:00開演

4月29日（水祝）東京国際フォーラム ホールC 16:00開場／17:00開演 ▼セットリスト

＜第1部＞

01.五線紙の上

02.いのちの理由

03.残したい花について

04.50th mediey #1

素敵な気持ち〜決心〜好きにならずにいられない〜ぼくのベストフレンドへ〜銀河伝説〜シアワセノカケラ

05.火サス medley

家路〜橋〜夜のてのひら〜愛という名の勇気

06.小さな旅

07.すみれ色の涙

08.永遠のありがとう

＜第2部＞

09.あざやかな場面

10.50th medley #2

二重唱（デュエット）〜ロマンス〜センチメンタル〜ファンタジー〜未来〜霧のめぐり逢い〜ドリーム

〜想い出の樹の下で〜女優

11.50th medley #3

二十才前〜悲恋白書〜熱帯魚〜夏に抱かれて〜万華鏡〜シンデレラ・ハネムーン〜パピヨン〜私たち

12.思秋期

13.聖母たちのララバイ

＜アンコール＞

14.月見草

15.虹〜Singer〜

◾️『NHKプレミアムBlu-ray BOX』

2026年6月24日（水）リリース ビクターオンラインストア限定セット商品 ○4枚組Blu-rayボックスセット（解説書付き）

24,200円（税込）品番：VIXL-518〜521

・封入特典：紅白歌合戦ブロマイドセット

・デビュー50周年記念！Blu-ray 4枚組の永久保存盤！

・“紅白歌合戦”‟レッツゴーヤング”等、貴重な映像を6時間半超（約400分）収録！

・大型画面に合わせたデジタル・レストア＆サウンド・マスタリングで鮮やかな感動を！ ▼DISC内容 ※すべて初商品化（トータル約400分）

DISC 1 「NHK紅白歌合戦+ビッグショー+NHK歌謡ホール+NHK歌謡ステージ etc.｣（約126分）

DISC 2 ｢レッツゴーヤング+α｣（約112分）

DISC 3 ｢歌謡パレード+NHK歌謡コンサート+歌謡チャリティーコンサート+ふたりのビッグショー｣（約94分）

DISC 4 ｢童謡・唱歌 etc.+BS流行歌最前線+BS日本のうた+ボーナス映像｣（約68分）

※収録内容の詳細は、以下も参照下さい。

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A000295/VIXL-518.html ○ビクターオンラインストア限定セット商品（同時リリース）

上記4枚組＋ビクターオンラインストア限定盤「ピラミッド」Blu-rayの計5枚セット

29,700円（税込）品番：VOSF-16026

※ビクターオンラインストア限定盤「ピラミッド」（約56分）

1986年10月21日、エジプト・カイロ、ピラミッド前特設ステージで開催された親善コンサートの貴重なライブ映像を初Blu-ray化！

https://victor-store.jp/item/108652

Disc 1 NHK紅白歌合戦+ビッグショー+NHK歌謡ホール+NHK歌謡ステージ etc.

●NHK紅白歌合戦 [1975〜88]

ロマンス (第26回 1975/12/31)

ファンタジー (第27回 1976/12/31)

悲恋白書 (第28回 1977/12/31)

シンデレラ・ハネムーン (第29回 1978/12/31)

万華鏡 (第30回 1979/12/31)

摩天楼 (第31回 1980/12/31)

すみれ色の涙 (第32回 1981/12/31)

聖母たちのララバイ (第33回 1982/12/31)

家路 (第34回 1983/12/31)

20(はたち)の恋 (第35回 1984/12/31)

決心 (第36回 1985/12/31)

好きにならずにいられない (第37回 1986/12/31)

夢やぶれて (第38回 1987/12/31)

未成年 (第39回 1988/12/31)

●ビッグショー [1978]

「ビッグショー <阿久悠〜歌わない男にも歌はある〜>」（1978/8/8）

ざんげの値打ちもない

せんせい

あざやかな場面

「ビッグショー <岩崎宏美 19歳と別れる秋に>」（1978/10/3）※全曲を収録

二重唱（デュエット）

ロマンス

センチメンタル

ファンタジー

あなた

月見草

シンデレラ・ハネムーン

二十才前

パパにそむいて

さよなら そして自由へ

●歌のビッグステージ [1981/2/10]

胸さわぎ

●NHK歌謡ホール [1984〜86]

つぐない (1984/11/20)

すみれ色の涙 (1986/1/28)

●NHK歌謡ステージ [1986〜88]

センチメンタル (1986/4/8)

さくら貝の歌 (1987/3/10)

ブルー・ライト・ヨコハマ (1987/11/24)

聖母たちのララバイ (1988/1/26)

横須賀ストーリー (1988/1/26)

●加山雄三ショー [1986/12/13]

ロマンス

すみれ色の涙

聖母たちのララバイ

好きにならずにいられない



Disc 2 レッツゴーヤング+α

●レッツゴーヤング [1977〜84]

悲恋白書 (1977/5/1)

熱帯魚 (1977/8/14)

思秋期 (1977/12/25)

二十才前 (1978/2/12)

あざやかな場面 (1978/5/7)

シンデレラ・ハネムーン (1978/9/24)

さよならの挽歌 (1978/11/12)

春おぼろ (1979/4/8)

万華鏡 (1979/9/23)

スローな愛がいいわ (1980/3/2)

銀河伝説 (1980/9/7)

胸さわぎ (1981/1/25)

恋待草 (1981/4/26)

すみれ色の涙 (1981/6/14)

れんげ草の恋 (1981/10/25)

檸檬 (1982/2/28)

思い出さないで (1982/10/3)

雪の降る町を (1982/12/19)

ときめき (1983/2/6)

素敵な気持ち (1983/2/27)

20(はたち)の恋 (1984/3/4)

未完の肖像 (1984/7/1)

●特別番組 [1977〜1999]

「第23回NHK青年の主張全国コンクール全国大会」（1977/1/15）

ドリーム

いちご讃歌

「第4回ヤング歌の祭典」（1978/5/2）

あざやかな場面

「阿久悠 歌は時代を語り続けた」（1991/6/15）

思秋期

「阿久悠の世界・ヒット曲大全集 1」（1993/12/6）

ロマンス

「阿久悠の世界・ヒット曲大全集 2」（1993/12/7）

思秋期

あざやかな場面

「阿久悠の世界・ヒット曲大全集 3」（1993/12/8）

ジョニィへの伝言

五番街のマリーへ

「名曲音楽館」（1993/12/23）

サムホェア（「ウェストサイド物語」から）

「土曜特集 家族で選ぶにっぽんの歌」（1998/10/24）

恋におちて -Fall in love-

聖母たちのララバイ

「土曜特集 家族で選ぶにっぽんの歌」（1999/10/30）

いい日旅立ち（挿入歌「あかとんぼ」）

思秋期



Disc 3 歌謡パレード+NHK歌謡コンサート+歌謡チャリティーコンサート+ふたりのビッグショー

●歌謡パレード’88 [1988]

そばに置いて (1988/4/5)

さよならは2度ベルを鳴らす (1988/5/10)

爪 (1988/9/13)

聞こえてくるラプソディー (1988/9/13)

聖母たちのララバイ (1988/11/1)

未成年 (1988/11/1)

嵯峨野さやさや (1988/11/8)

港が見える丘 (1988/11/15)

●NHK歌謡コンサート [1993〜99]

聖母たちのララバイ (1993/4/17)

思秋期 (1994/7/26)

聖母たちのララバイ (1995/10/31)

朝が来るまで (1995/10/31)

思秋期 (1996/5/7)

駅 (1996/5/21)

聖母たちのララバイ (1999/11/30)

●歌謡チャリティーコンサート [1995〜2000]

思秋期 (1995/11/25)

ロマンス (2000/5/5)

七つの子 (2000/5/5)

聖母たちのララバイ (2000/5/5)

●ふたりのビッグショー [1993〜99]

ロマンス (1993/9/6)

Life (1993/9/6)

思秋期 (1995/9/18)

そばに置いて (1995/9/18)

わかれうた (1997/4/14)

笑顔をみせて (1997/4/14)

思秋期 (1999/1/4)

わたしの1095日 (1999/1/4)



Disc 4 童謡・唱歌 etc.+BS流行歌最前線+BS日本のうた+ボーナス映像

●童謡・唱歌 etc. [1986〜95]

「ヤングスタジオ101」（1986/6/29）

小さな旅

「新春のメロディー 3 岩崎宏美 歌のメルヘン」（1989/1/3）

雪の降る町を

ペチカ

浜千鳥

青い目の人形

かあさんの歌

ふるさと

「わたしの子守歌」（1993/3/27）

江戸子守歌

ぞうさん

神様見てよ

50センチの天使

「新春 西田ひかるの日本の抒情歌」（1994/1/1）

夏の思い出

赤とんぼ

「ときめき夢サウンド」（1995/10/8）

種山ヶ原

●BS流行歌最前線 [1993/6/5]

聖母たちのララバイ

夜空で星が生まれるように

この愛を未来へ

家族

真珠貝の歌

●BS日本のうた [2000/2/25]

思秋期

●ボーナス映像 [2025]

シンデレラ・ハネムーン うたコン (2025/7/15)（共演：アバンギャルディ）

聖母たちのララバイ 第76回NHK紅白歌合戦 (2025/12/31)



ビクターオンラインストア限定盤「ピラミッド」

＜収録内容＞（約56分）

ロマンス

カサノバ L

姫ごごろ

夢狩人

夜のてのひら

好きにならずにいられない

MAIS EL RIM

決心

星に願いを

未来

聖母たちのララバイ

▼収録内容Disc 1 NHK紅白歌合戦+ビッグショー+NHK歌謡ホール+NHK歌謡ステージ etc.●NHK紅白歌合戦 [1975〜88]ロマンス (第26回 1975/12/31)ファンタジー (第27回 1976/12/31)悲恋白書 (第28回 1977/12/31)シンデレラ・ハネムーン (第29回 1978/12/31)万華鏡 (第30回 1979/12/31)摩天楼 (第31回 1980/12/31)すみれ色の涙 (第32回 1981/12/31)聖母たちのララバイ (第33回 1982/12/31)家路 (第34回 1983/12/31)20(はたち)の恋 (第35回 1984/12/31)決心 (第36回 1985/12/31)好きにならずにいられない (第37回 1986/12/31)夢やぶれて (第38回 1987/12/31)未成年 (第39回 1988/12/31)●ビッグショー [1978]「ビッグショー <阿久悠〜歌わない男にも歌はある〜>」（1978/8/8）ざんげの値打ちもないせんせいあざやかな場面「ビッグショー <岩崎宏美 19歳と別れる秋に>」（1978/10/3）※全曲を収録二重唱（デュエット）ロマンスセンチメンタルファンタジーあなた月見草シンデレラ・ハネムーン二十才前パパにそむいてさよなら そして自由へ●歌のビッグステージ [1981/2/10]胸さわぎ●NHK歌謡ホール [1984〜86]つぐない (1984/11/20)すみれ色の涙 (1986/1/28)●NHK歌謡ステージ [1986〜88]センチメンタル (1986/4/8)さくら貝の歌 (1987/3/10)ブルー・ライト・ヨコハマ (1987/11/24)聖母たちのララバイ (1988/1/26)横須賀ストーリー (1988/1/26)●加山雄三ショー [1986/12/13]ロマンスすみれ色の涙聖母たちのララバイ好きにならずにいられないDisc 2 レッツゴーヤング+α●レッツゴーヤング [1977〜84]悲恋白書 (1977/5/1)熱帯魚 (1977/8/14)思秋期 (1977/12/25)二十才前 (1978/2/12)あざやかな場面 (1978/5/7)シンデレラ・ハネムーン (1978/9/24)さよならの挽歌 (1978/11/12)春おぼろ (1979/4/8)万華鏡 (1979/9/23)スローな愛がいいわ (1980/3/2)銀河伝説 (1980/9/7)胸さわぎ (1981/1/25)恋待草 (1981/4/26)すみれ色の涙 (1981/6/14)れんげ草の恋 (1981/10/25)檸檬 (1982/2/28)思い出さないで (1982/10/3)雪の降る町を (1982/12/19)ときめき (1983/2/6)素敵な気持ち (1983/2/27)20(はたち)の恋 (1984/3/4)未完の肖像 (1984/7/1)●特別番組 [1977〜1999]「第23回NHK青年の主張全国コンクール全国大会」（1977/1/15）ドリームいちご讃歌「第4回ヤング歌の祭典」（1978/5/2）あざやかな場面「阿久悠 歌は時代を語り続けた」（1991/6/15）思秋期「阿久悠の世界・ヒット曲大全集 1」（1993/12/6）ロマンス「阿久悠の世界・ヒット曲大全集 2」（1993/12/7）思秋期あざやかな場面「阿久悠の世界・ヒット曲大全集 3」（1993/12/8）ジョニィへの伝言五番街のマリーへ「名曲音楽館」（1993/12/23）サムホェア（「ウェストサイド物語」から）「土曜特集 家族で選ぶにっぽんの歌」（1998/10/24）恋におちて -Fall in love-聖母たちのララバイ「土曜特集 家族で選ぶにっぽんの歌」（1999/10/30）いい日旅立ち（挿入歌「あかとんぼ」）思秋期Disc 3 歌謡パレード+NHK歌謡コンサート+歌謡チャリティーコンサート+ふたりのビッグショー●歌謡パレード’88 [1988]そばに置いて (1988/4/5)さよならは2度ベルを鳴らす (1988/5/10)爪 (1988/9/13)聞こえてくるラプソディー (1988/9/13)聖母たちのララバイ (1988/11/1)未成年 (1988/11/1)嵯峨野さやさや (1988/11/8)港が見える丘 (1988/11/15)●NHK歌謡コンサート [1993〜99]聖母たちのララバイ (1993/4/17)思秋期 (1994/7/26)聖母たちのララバイ (1995/10/31)朝が来るまで (1995/10/31)思秋期 (1996/5/7)駅 (1996/5/21)聖母たちのララバイ (1999/11/30)●歌謡チャリティーコンサート [1995〜2000]思秋期 (1995/11/25)ロマンス (2000/5/5)七つの子 (2000/5/5)聖母たちのララバイ (2000/5/5)●ふたりのビッグショー [1993〜99]ロマンス (1993/9/6)Life (1993/9/6)思秋期 (1995/9/18)そばに置いて (1995/9/18)わかれうた (1997/4/14)笑顔をみせて (1997/4/14)思秋期 (1999/1/4)わたしの1095日 (1999/1/4)Disc 4 童謡・唱歌 etc.+BS流行歌最前線+BS日本のうた+ボーナス映像●童謡・唱歌 etc. [1986〜95]「ヤングスタジオ101」（1986/6/29）小さな旅「新春のメロディー 3 岩崎宏美 歌のメルヘン」（1989/1/3）雪の降る町をペチカ浜千鳥青い目の人形かあさんの歌ふるさと「わたしの子守歌」（1993/3/27）江戸子守歌ぞうさん神様見てよ50センチの天使「新春 西田ひかるの日本の抒情歌」（1994/1/1）夏の思い出赤とんぼ「ときめき夢サウンド」（1995/10/8）種山ヶ原●BS流行歌最前線 [1993/6/5]聖母たちのララバイ夜空で星が生まれるようにこの愛を未来へ家族真珠貝の歌●BS日本のうた [2000/2/25]思秋期●ボーナス映像 [2025]シンデレラ・ハネムーン うたコン (2025/7/15)（共演：アバンギャルディ）聖母たちのララバイ 第76回NHK紅白歌合戦 (2025/12/31)ビクターオンラインストア限定盤「ピラミッド」＜収録内容＞（約56分）ロマンスカサノバ L姫ごごろ夢狩人夜のてのひら好きにならずにいられないMAIS EL RIM決心星に願いを未来聖母たちのララバイ ▼先着予約・購入特典

タワーレコードチェーン：スマホサイズステッカー（3枚セット）

Amazon.co.jp：ビジュアルシート

ビクターオンラインストア：A4クリアファイル

※各チェーン特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約ください。