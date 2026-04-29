M!LKが新曲「アイドルパワー」でオリコン2冠を達成！ストリーミングランキングも席巻し、自身の楽曲3曲で上位を独占

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M!LKが4月27日にリリースしたデジタルシングル「アイドルパワー」が、オリコンデイリーストリーミングランキングやデジタルシングル（単曲）ランキングで1位を獲得。2026年の新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾る本作が、圧巻の快進撃を見せている。

■すべての人の日常に光を届ける“きらめきソング”が快挙達成

本作「アイドルパワー」は、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作された、聴く人の背中をそっと押す応援ソング。アイドルとしての輝きに加え、「あなたも誰かのアイドルである」というメッセージを込め、すべての人の日常に光を届ける“きらめきソング”として完成した。さらに、アイドルを応援するすべての人への肯定とリスペクト、そしてM!LK自身もまた“アイドル”という存在から力を受けているという想いが凝縮された、今の時代にふさわしい1曲となっている。

配信初日となる4月27日付で、「アイドルパワー」はオリコンデイリーストリーミングランキングおよびオリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングの両ランキングで堂々の1位を獲得し、2冠を達成。さらに、大ヒット曲「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」も同日付ストリーミングランキングで2位・3位にランクインし、トップ3を独占する快挙を記録した。

今、最も勢いに乗るグループとして注目を集めるM!LK。今後の展開にも大きな期待が高まる。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アイドルパワー」

https://MILK.lnk.to/IDOLPOWER

2026.05.06 ON SALE

Blu-ray＆DVD『M!LK 11th Anniversary Day～爆裂11時間生配信～』

■関連リンク

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/

■【画像】「アイドルパワー」ジャケット画像