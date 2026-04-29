Snow Man最新シングル、「デイリー」1位 初日売上71.0万枚【オリコンランキング】
Snow Manの最新シングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、4月29日確定の2026年4月28日付「オリコンデイリーシングルランキング」で発売初日（店着日）に71.0万枚を売り上げ、1位を獲得。初日売上で50万枚を突破するのは今年度3作目【※1】【※2】となった。
【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV
本作は、グループ初のトリプルA面シングル。ジャンルも世界観も異なる3曲だが、「FIGHTER」が今作を貫く共通のテーマとなる。
「BANG!!」は目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌。「SAVE YOUR HEART」は宮舘涼太が主演を務める、テレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌。「オドロウゼ！」は佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』の主題歌となっている。
【※1】今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
【※2】今年度初日売上50万枚突破ほか作品／なにわ男子「HARD WORK」（2026年2月17日付）、INI『PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）』（2026年4月21日付）
オリコン調べ（2026年4月28日付）
【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV
本作は、グループ初のトリプルA面シングル。ジャンルも世界観も異なる3曲だが、「FIGHTER」が今作を貫く共通のテーマとなる。
【※1】今年度は「2025年12月22日付」よりスタート
【※2】今年度初日売上50万枚突破ほか作品／なにわ男子「HARD WORK」（2026年2月17日付）、INI『PULSE（All 4 U／OURS／DUM／EAT UP）』（2026年4月21日付）
オリコン調べ（2026年4月28日付）