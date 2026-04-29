「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）

阪神がヤクルトとの投手戦を制し、首位に浮上した。

２６日に近本が左手首を骨折、２８日に中野が自打球を右ふくらはぎに受け、２年ぶりに２人がスタメンを外れた。その代役として起用された福島が三回２死から中前打を放つと、続くドラフト３位の岡城（筑波大）が先制の適時二塁打。これが決勝点となった。新人の岡城はこの日がプロ初先発。初安打は初適時打となり、初ものづくしの一打となった。

打線は六回にも２死満塁の好機をつくり、小幡の適時打で追加点。投げては、先発の高橋がまたも無双した。序盤の３イニングはパーフェクト。四回に安打を許したが、１死一塁から内山を併殺打に仕留めた。

結局、９回を投げきり完封勝利。これで今季の３勝は全て完封勝利となった。４月までに３完封は２リーグ制以降では球団初で、１リーグ制を含めても１９４３年の若林以来、８３年ぶり。２３イニング連続無失点と相手打線を寄せつけない。

チームは首位攻防の第２Ｒに勝ち、首位浮上。近本の離脱に続き、主力も万全ではない中で大きな勝利となった。