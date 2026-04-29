西澤由夏アナ、年収1400万円のデート相手にドン引き
ABEMAは28日、オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の第1話を放送した。同作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーとなっている。
【動画】気になる！年収1400万円の男の顔 デート相手にドン引きする西澤由夏アナ
人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。
その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が担当した。
■西澤アナ、デート相手の“年収1400万円＆帰国子女”ハイスぺ男子の大遅刻にドン引き
婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意されており、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合うことに。
第1話では、さっそく3人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報から最初のデート相手を指名し、選ばれた男性たちがペントハウスを訪れることになった。現役アナウンサーのゆかが「年収ランキング10位」「カナダの名門大学卒の帰国子女」という情報から選んだのは、年収1400万円で外資系IT企業に勤めるシュン。しかし、他の男性たちが続々とペントハウスに到着する中、シュンだけが大遅刻するという波乱の幕開けに。
レストランでひとり待つことになり、「いきなり遅刻…」と困惑するゆかに対し、シュンは「大変申し訳ございません」「楽しみすぎて寝れなくて、寝坊した」と謝罪。さらにシュンが明かした起床時の行動に、ゆかは思わず「えっ…」と絶句。スタジオMC陣も「めちゃくちゃ引いてない？」「いやぁ、これは…」と不穏な空気となった。
また、デートが終盤に差し掛かると、女性たちに「この男性との『ゼロ日婚約』を希望する場合は、合鍵を渡してハウスに招待してください。婚約を希望せず合鍵を渡さない場合、この男性とは二度と婚活をすることができません」という過酷なルールが通知。MCの夏菜らが思わず「マジか…」「先に言ってよー！」と声があがった。
■「初夜ってこと」中野綾香、“ロールスロイス”で登場のイケメン経営者とゼロ日婚！？
また、34歳の美人経営者・あやかが「年収ランキング6位」「漢気あふれる高卒叩き上げ経営者」という情報から選んだのは、参加男性陣の平均年収2000万円を超える年収3000万円、建築業の会社2社を経営するショウゴ。運転手付きのロールスロイスに乗って華やかに登場したショウゴとの初対面で「私の想像通りの人が来た」「タイプだから嬉しかった」と好意を抱くあやかは、高卒から叩き上げで社長になったという共通点もあり、すぐに意気投合する。
子どもについての話題では、「絶対に産めるかも分からないから…。 友だちが不妊治療してる話とか聞いて、（自分は）大丈夫なのかなって」「リアルに考えると不安なことは多い」と明かしたあやかに対し、ショウゴは楽観的な態度を見せます。その様子にMCの高橋が思わず「なんか“昭和”ですね。考え方が」と心配する一幕も。
しかし、あやかは彼の生き方を応援したいと合鍵を渡すことを決意。夜、指定時間ギリギリにショウゴがペントハウスに現れると見事“ゼロ日婚約”が成立。あやかはあらかじめ2つのベッドをくっつけており、「初夜ってことですよね」と大胆な発言でスタジオを沸かせた。
■27歳人気モデル・徳本夏恵、年収1100万の元アスリートイケメンとデートで骨抜きに
さらに、モデルのなつえは「年収ランキング15位」「ある競技で日本一になった元アスリート」という情報から選んだ、年収1100万円でカヌースプリントの元選手という異色の経歴を持つ会社経営者・ソラとデートへ向かう。
なつえを第一印象で選んだというソラは、「スープのにおいをかいだ時の笑顔が忘れられなくて…」「笑顔がキュート」と語り、骨抜きになった表情に。さらに、好きなタイプを聞かれ「感受性がすごい豊かな子」「美術館に行って、とか…」と答えたソラに、なつえは興奮気味に「そうなんですか？（美術館）大好き」「男の人に言うと引かれちゃうのかなとか、色々考えて言わないようにしてる」と、共通の趣味に大喜び。そんななつえにソラも「可愛すぎる」とストレートな好意を見せていた。
■エルフ・荒川、“結婚したい男性俳優”実名を告白「基本ローン通る人であればいいんですけど…」
婚活美女たちの決断を見届けたスタジオトークでは、“理想の結婚相手”についての話題に。高橋から「“あの人いいな”っていう芸能人、誰かいる？」と尋ねられたエルフ・荒川は「基本ローン通る人であれば誰でもいいんですけど…」とリアルな本音を明かして笑いを誘いつつ、「芸能人の中から選ばせていただけるなら、やっぱり鈴木亮平さん」と告白。夏菜は「それ絶対、見た目と筋肉じゃん」と鋭いツッコミを入れた。ほかにも、夏菜が自身の夫について「持ってる人」だと感じた“結婚の決め手”を語るなど、MC陣の赤裸々な結婚観も次々と飛び出した。
番組は現在、無料見逃し配信で視聴可能となっている。
【動画】気になる！年収1400万円の男の顔 デート相手にドン引きする西澤由夏アナ
人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。
■西澤アナ、デート相手の“年収1400万円＆帰国子女”ハイスぺ男子の大遅刻にドン引き
婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意されており、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合うことに。
第1話では、さっそく3人が年収・年齢ランキングなどの限られた情報から最初のデート相手を指名し、選ばれた男性たちがペントハウスを訪れることになった。現役アナウンサーのゆかが「年収ランキング10位」「カナダの名門大学卒の帰国子女」という情報から選んだのは、年収1400万円で外資系IT企業に勤めるシュン。しかし、他の男性たちが続々とペントハウスに到着する中、シュンだけが大遅刻するという波乱の幕開けに。
レストランでひとり待つことになり、「いきなり遅刻…」と困惑するゆかに対し、シュンは「大変申し訳ございません」「楽しみすぎて寝れなくて、寝坊した」と謝罪。さらにシュンが明かした起床時の行動に、ゆかは思わず「えっ…」と絶句。スタジオMC陣も「めちゃくちゃ引いてない？」「いやぁ、これは…」と不穏な空気となった。
また、デートが終盤に差し掛かると、女性たちに「この男性との『ゼロ日婚約』を希望する場合は、合鍵を渡してハウスに招待してください。婚約を希望せず合鍵を渡さない場合、この男性とは二度と婚活をすることができません」という過酷なルールが通知。MCの夏菜らが思わず「マジか…」「先に言ってよー！」と声があがった。
■「初夜ってこと」中野綾香、“ロールスロイス”で登場のイケメン経営者とゼロ日婚！？
また、34歳の美人経営者・あやかが「年収ランキング6位」「漢気あふれる高卒叩き上げ経営者」という情報から選んだのは、参加男性陣の平均年収2000万円を超える年収3000万円、建築業の会社2社を経営するショウゴ。運転手付きのロールスロイスに乗って華やかに登場したショウゴとの初対面で「私の想像通りの人が来た」「タイプだから嬉しかった」と好意を抱くあやかは、高卒から叩き上げで社長になったという共通点もあり、すぐに意気投合する。
子どもについての話題では、「絶対に産めるかも分からないから…。 友だちが不妊治療してる話とか聞いて、（自分は）大丈夫なのかなって」「リアルに考えると不安なことは多い」と明かしたあやかに対し、ショウゴは楽観的な態度を見せます。その様子にMCの高橋が思わず「なんか“昭和”ですね。考え方が」と心配する一幕も。
しかし、あやかは彼の生き方を応援したいと合鍵を渡すことを決意。夜、指定時間ギリギリにショウゴがペントハウスに現れると見事“ゼロ日婚約”が成立。あやかはあらかじめ2つのベッドをくっつけており、「初夜ってことですよね」と大胆な発言でスタジオを沸かせた。
■27歳人気モデル・徳本夏恵、年収1100万の元アスリートイケメンとデートで骨抜きに
さらに、モデルのなつえは「年収ランキング15位」「ある競技で日本一になった元アスリート」という情報から選んだ、年収1100万円でカヌースプリントの元選手という異色の経歴を持つ会社経営者・ソラとデートへ向かう。
なつえを第一印象で選んだというソラは、「スープのにおいをかいだ時の笑顔が忘れられなくて…」「笑顔がキュート」と語り、骨抜きになった表情に。さらに、好きなタイプを聞かれ「感受性がすごい豊かな子」「美術館に行って、とか…」と答えたソラに、なつえは興奮気味に「そうなんですか？（美術館）大好き」「男の人に言うと引かれちゃうのかなとか、色々考えて言わないようにしてる」と、共通の趣味に大喜び。そんななつえにソラも「可愛すぎる」とストレートな好意を見せていた。
■エルフ・荒川、“結婚したい男性俳優”実名を告白「基本ローン通る人であればいいんですけど…」
婚活美女たちの決断を見届けたスタジオトークでは、“理想の結婚相手”についての話題に。高橋から「“あの人いいな”っていう芸能人、誰かいる？」と尋ねられたエルフ・荒川は「基本ローン通る人であれば誰でもいいんですけど…」とリアルな本音を明かして笑いを誘いつつ、「芸能人の中から選ばせていただけるなら、やっぱり鈴木亮平さん」と告白。夏菜は「それ絶対、見た目と筋肉じゃん」と鋭いツッコミを入れた。ほかにも、夏菜が自身の夫について「持ってる人」だと感じた“結婚の決め手”を語るなど、MC陣の赤裸々な結婚観も次々と飛び出した。
番組は現在、無料見逃し配信で視聴可能となっている。