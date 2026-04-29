LE SSERAFIM、「FEELCYCLE」とタッグを組みK-POPグループ初のスペシャル・フィットネスプログラム実施！2ndアルバムのリリースを記念した特別コラボ

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LE SSERAFIMが2ndスタジオ・アルバム『‘PUREFLOW’ pt.1』のリリースを記念し、日本のフィットネス界を代表する「FEELCYCLE」とのコラボレーションで、K-POPグループ初となるスペシャル・プログラムを展開することが明らかになった。

■ニューアルバムに収録される新曲を含んだ特別なレッスンを展開

今回展開されるスペシャル・プログラムは、5月23日より開始される「BSW LSF（BSW LE SSERAFIM）」。このプログラムでは、ニューアルバムに収録される新曲を含むレッスンを展開する。

「FEELCYCLE」は、暗闇の中で大音量の音楽に合わせてバイクを漕ぐ「暗闇フィットネス(R)」のパイオニアで、フィットネスにエンターテイメント要素を掛け合わせた新しいジャンルを確立し、日本のフィットネス界において圧倒的な存在感を誇っている。これまで、テイラー・スウィフトやアリアナ・グランデ、ジャスティン・ビーバーやビヨンセなど、海外ビッグアーティストとのコラボレーションを実施してきた。

そんな「FEELCYCLE」が、K-POPグループとスペシャル・プログラムを実施するのはLE SSERAFIMが初めてであり、大きな注目が集まっている。また、コラボレーションを通して、LE SSERAFIMと「FEELCYCLE」のポジティブなエネルギーが生み出すシナジー効果や、LE SSERAFIMの楽曲に没入することで実現する新たな音楽体験に期待が高まる。

LE SSERAFIMは、4月24日に『‘PUREFLOW’ pt.1』のリードシングル「CELEBRATION」をリリース。「CELEBRATION」は、KIM CHAEWONとHUH YUNJINが楽曲制作に参加した楽曲で、恐怖心を受け入れて、自分と向き合う強さを讃えるメッセージが盛り込まれている。新曲「CELEBRATION」は、4月28日6時時点で、計35の国や地域のiTunes「トップソング」にチャートインするなど、世界中で人気を集めている。

そしてこの「CELEBRATION」が収録される『‘PUREFLOW’ pt.1』は、5月22日にリリース予定（※日本発売日は6月1日を予定）。アルバム名の「PUREFLOW」は「POWERFUL」のアナグラムで、2023年にリリースした1stスタジオ・アルバム『UNFORGIVEN』以来約3年ぶりとなるスタジオアルバムとして注目を集めている。今回のアルバムは、5人のメンバーが恐怖を知り、そこから経験した変化と成長が盛り込まれた作品となっている。

またLE SSERAFIMは4月28日に、世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』の開催を発表。今回のワールドツアーでは、LE SSERAFIMにとって初となる欧州での単独公演を含め、よりいっそうスケールアップしたワールドツアーが繰り広げられる。日本では、大阪・大阪城ホール（7月25・26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30・8月1・2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8・9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18・19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2・3日）の5都市11公演で開催される予定だ。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CELEBRATION」

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』

韓国発売日：5月22日

■関連リンク

『LE SSERAFIM with FEELCYCLE』特設サイト

https://www.feelcycle.com/collaboration/le_sserafim/

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp

■【画像】LE SSERAFIM アーティスト写真