４月２９日（水）のヒルナンデス！★箱根日帰りバスツアー★国民意識調査ビンゴ
＜GWに行きたい！箱根日帰りHISバスツアー！＞
広大なフルーツパークでイチゴ食べ放題＆芦ノ湖の最新クルージング！
絶品ご当地グルメや豪華海鮮ディナーバイキングまで！
１万６９００円から楽しめる箱根の日帰りバスツアー！
【出演者】
マヂカルラブリー
南果歩
高橋文哉
戸塚純貴
【今回体験したバスツアー】
＜HIS日帰りバスツアー＞
約１００種類の海鮮バイキング！国産生本マグロや本ズワイガニも食べ放題！
いちご狩り食べ放題、芦ノ湖グルメ、最新クルーズを堪能！
【訪れた場所】
●伊豆フルーツパーク（静岡県三島市）
営業時間／9:00〜16:00（年中無休）
・いちご狩り
[お土産コーナー]
・いちご（１パック） 1,800円
・ドライいちご（120g） 594円
・ドライレモン（90g） 594円
・苺のばうむ 1,320円
・いちごラスク 480円
・苺のオムレット 680円
・いちごソフト 450円
・フルーツわたあめ（大） 1,000円
●Bakery＆Table 箱根（神奈川県足柄下郡）
営業時間／１F ベーカリー ・9:00〜17:00
１F パーラー ・10:00〜17:00
２F カフェ・ 9:00〜17:00（L.O.16:30）
３F Coffee＆Vista・10:00〜16:00（L.O.15:30）
・米粉のカレードーナツ 440円
・富士山パン 390円
●あしのこ茶屋（神奈川県足柄下郡）
営業時間 ／１階売店 10:00〜16:00
２階食事処 11:30〜16:00（L.O.15:30）
※時季により変動がございます。
・べっこ飯 和牛リブロース 2,970円
・のっけ飯 静岡県産「ふじのくにポーク」の角煮 2,530円
●深生そば（神奈川県足柄下郡）
営業時間／平日11:00〜15:00、 休日10:30〜17:00
※閉店時間は状況により変動がある場合がございます
・かつ丼セット 1,850円
・とろろ定食 1,950円
・大名定食 2,800円
・そばの実アイス 400円
●箱根チーズテラス（神奈川県足柄下郡）
営業時間／10:00〜16:00
・プレーン 470円
・トッピング（ブラックペッパー、焦がしカラメルソース） 54円
●箱根バターサンド SUN SAN D（神奈川県足柄下郡）
営業時間／10:00〜17:00
・ミルクバターソフトクリーム 480円
・プレーン 400円
・ダブルチョコレート 400円
・ピスタチオ&ベリー 400円
・抹茶 400円
●箱根遊船 大茶会（神奈川県足柄下郡）
※航路は公式HPでご確認ください
※出航時間は、港によって異なります。
※悪天時運休の可能性がございます。
・茶葉ケーキ 800円
・大茶会プリンアイス 800円
●箱根園どうぶつランド だっこして！ZOO！（神奈川県足柄下郡）
営業時間／10:00〜16:00
・ポニー乗馬 800円
※小人（制限あり）
・カムイ乗馬 1,000円
※小学1年生〜大人まで（制限あり）
・ポニーおやつあげ 500円
●箱根園ショッピングプラザ（神奈川県足柄下郡）
営業時間／9:00〜16:30
・箱根山麓紅茶ロイヤルミルクティーラングドシャ（24枚） 2,940円
●昆布の長寿館（神奈川県足柄下郡）
営業時間／9:00〜19:00（１月１日のみ休業）
・むき込みおぼろ 1,800円
●はこねゆもと福住屋（神奈川県足柄下郡）
営業時間／9:00〜17:30
・Chibiッこバーガー（３個入）
チーズハンバーガー ✕ チーズハンバーガー ✕ ハンバーガー 1,310円
※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。
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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「丸い形の食べ物」といえば？
1位 ドーナツ
2位 せんべい
3位 肉まん
4位 まんじゅう
5位 餅
6位 大福
7位 ピザ
8位 りんご
9位 たこ焼き