＜GWに行きたい！箱根日帰りHISバスツアー！＞
広大なフルーツパークでイチゴ食べ放題＆芦ノ湖の最新クルージング！
絶品ご当地グルメや豪華海鮮ディナーバイキングまで！
１万６９００円から楽しめる箱根の日帰りバスツアー！

【出演者】
マヂカルラブリー
南果歩
高橋文哉
戸塚純貴

【今回体験したバスツアー】
＜HIS日帰りバスツアー＞
約１００種類の海鮮バイキング！国産生本マグロや本ズワイガニも食べ放題！
いちご狩り食べ放題、芦ノ湖グルメ、最新クルーズを堪能！

 【訪れた場所】
●伊豆フルーツパーク（静岡県三島市）
営業時間／9:00〜16:00（年中無休） 
・いちご狩り
[お土産コーナー]
・いちご（１パック）　 1,800円　
・ドライいちご（120g）　　　594円
・ドライレモン（90g）　　594円
・苺のばうむ 　　　1,320円
・いちごラスク　　　480円
・苺のオムレット 　　　680円
・いちごソフト　　　　450円
・フルーツわたあめ（大）　　　　1,000円 

●Bakery＆Table 箱根（神奈川県足柄下郡）
営業時間／１F ベーカリー ・9:00〜17:00
 　　　　　１F パーラー ・10:00〜17:00
　　　　　 ２F カフェ・ 9:00〜17:00（L.O.16:30）
　　　　　 ３F Coffee＆Vista・10:00〜16:00（L.O.15:30）
・米粉のカレードーナツ　440円
・富士山パン 　　390円

●あしのこ茶屋（神奈川県足柄下郡）
営業時間 ／１階売店 10:00〜16:00
 　　　　　２階食事処 11:30〜16:00（L.O.15:30）
　　　　　※時季により変動がございます。
・べっこ飯　和牛リブロース 　　　2,970円
・のっけ飯　静岡県産「ふじのくにポーク」の角煮 　　　2,530円

●深生そば（神奈川県足柄下郡）
営業時間／平日11:00〜15:00、 休日10:30〜17:00
　　　　　※閉店時間は状況により変動がある場合がございます
・かつ丼セット　　　1,850円
・とろろ定食 　　　　1,950円
・大名定食 　　　　　2,800円
・そばの実アイス 　　400円

●箱根チーズテラス（神奈川県足柄下郡）
営業時間／10:00〜16:00
・プレーン　　470円
・トッピング（ブラックペッパー、焦がしカラメルソース） 54円

●箱根バターサンド SUN SAN D（神奈川県足柄下郡）
営業時間／10:00〜17:00
・ミルクバターソフトクリーム 　　480円
・プレーン 　　　　400円
・ダブルチョコレート　　　　400円
・ピスタチオ&ベリー 　　　　400円
・抹茶　　　　　400円

●箱根遊船　大茶会（神奈川県足柄下郡）
※航路は公式HPでご確認ください
※出航時間は、港によって異なります。
※悪天時運休の可能性がございます。
・茶葉ケーキ 　　800円
・大茶会プリンアイス 　　　800円

●箱根園どうぶつランド　だっこして！ZOO！（神奈川県足柄下郡）
営業時間／10:00〜16:00
・ポニー乗馬　800円
　※小人（制限あり）
・カムイ乗馬　1,000円
　※小学1年生〜大人まで（制限あり）
・ポニーおやつあげ　500円

●箱根園ショッピングプラザ（神奈川県足柄下郡）
営業時間／9:00〜16:30
・箱根山麓紅茶ロイヤルミルクティーラングドシャ（24枚） 　2,940円

●昆布の長寿館（神奈川県足柄下郡）
営業時間／9:00〜19:00（１月１日のみ休業）
・むき込みおぼろ 　　　1,800円

●はこねゆもと福住屋（神奈川県足柄下郡）
営業時間／9:00〜17:30
・Chibiッこバーガー（３個入）
　チーズハンバーガー ✕ チーズハンバーガー ✕ ハンバーガー　1,310円

※時間により場所が異なる場合がございます
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。
　詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･

「丸い形の食べ物」といえば？

1位　ドーナツ
2位　せんべい
3位　肉まん
4位　まんじゅう
5位　餅
6位　大福
7位　ピザ
8位　りんご
9位　たこ焼き