＜GWに行きたい！箱根日帰りHISバスツアー！＞

広大なフルーツパークでイチゴ食べ放題＆芦ノ湖の最新クルージング！

絶品ご当地グルメや豪華海鮮ディナーバイキングまで！

１万６９００円から楽しめる箱根の日帰りバスツアー！

【出演者】

マヂカルラブリー

南果歩

高橋文哉

戸塚純貴

【今回体験したバスツアー】

＜HIS日帰りバスツアー＞

約１００種類の海鮮バイキング！国産生本マグロや本ズワイガニも食べ放題！

いちご狩り食べ放題、芦ノ湖グルメ、最新クルーズを堪能！

【訪れた場所】

●伊豆フルーツパーク（静岡県三島市）

営業時間／9:00〜16:00（年中無休）

・いちご狩り

[お土産コーナー]

・いちご（１パック） 1,800円

・ドライいちご（120g） 594円

・ドライレモン（90g） 594円

・苺のばうむ 1,320円

・いちごラスク 480円

・苺のオムレット 680円

・いちごソフト 450円

・フルーツわたあめ（大） 1,000円

●Bakery＆Table 箱根（神奈川県足柄下郡）

営業時間／１F ベーカリー ・9:00〜17:00

１F パーラー ・10:00〜17:00

２F カフェ・ 9:00〜17:00（L.O.16:30）

３F Coffee＆Vista・10:00〜16:00（L.O.15:30）

・米粉のカレードーナツ 440円

・富士山パン 390円

●あしのこ茶屋（神奈川県足柄下郡）

営業時間 ／１階売店 10:00〜16:00

２階食事処 11:30〜16:00（L.O.15:30）

※時季により変動がございます。

・べっこ飯 和牛リブロース 2,970円

・のっけ飯 静岡県産「ふじのくにポーク」の角煮 2,530円

●深生そば（神奈川県足柄下郡）

営業時間／平日11:00〜15:00、 休日10:30〜17:00

※閉店時間は状況により変動がある場合がございます

・かつ丼セット 1,850円

・とろろ定食 1,950円

・大名定食 2,800円

・そばの実アイス 400円

●箱根チーズテラス（神奈川県足柄下郡）

営業時間／10:00〜16:00

・プレーン 470円

・トッピング（ブラックペッパー、焦がしカラメルソース） 54円

●箱根バターサンド SUN SAN D（神奈川県足柄下郡）

営業時間／10:00〜17:00

・ミルクバターソフトクリーム 480円

・プレーン 400円

・ダブルチョコレート 400円

・ピスタチオ&ベリー 400円

・抹茶 400円

●箱根遊船 大茶会（神奈川県足柄下郡）

※航路は公式HPでご確認ください

※出航時間は、港によって異なります。

※悪天時運休の可能性がございます。

・茶葉ケーキ 800円

・大茶会プリンアイス 800円

●箱根園どうぶつランド だっこして！ZOO！（神奈川県足柄下郡）

営業時間／10:00〜16:00

・ポニー乗馬 800円

※小人（制限あり）

・カムイ乗馬 1,000円

※小学1年生〜大人まで（制限あり）

・ポニーおやつあげ 500円

●箱根園ショッピングプラザ（神奈川県足柄下郡）

営業時間／9:00〜16:30

・箱根山麓紅茶ロイヤルミルクティーラングドシャ（24枚） 2,940円

●昆布の長寿館（神奈川県足柄下郡）

営業時間／9:00〜19:00（１月１日のみ休業）

・むき込みおぼろ 1,800円

●はこねゆもと福住屋（神奈川県足柄下郡）

営業時間／9:00〜17:30

・Chibiッこバーガー（３個入）

チーズハンバーガー ✕ チーズハンバーガー ✕ ハンバーガー 1,310円

※時間により場所が異なる場合がございます

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります。

詳細情報は、各施設・店舗の公式ホームページ等をご確認ください。

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＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「丸い形の食べ物」といえば？

1位 ドーナツ

2位 せんべい

3位 肉まん

4位 まんじゅう

5位 餅

6位 大福

7位 ピザ

8位 りんご

9位 たこ焼き