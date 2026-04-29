高卒からの叩き上げの経営者が、タトゥーによって行ける施設が限られるという指摘に対し、「施設を貸し切ったらいい」と断言した。

【映像】34歳美人経営者が穴開き水着で“誘惑”

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回、あやかが指名したショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円）とのデートの様子が公開された。あやかはショウゴから、男性のプロフィールや婚活アドバイザーの意見が記された「マリッジメモ」を受け取る。「3社経営 年収3000万円」という情報に、あやかは「え、3000万円だよね？すごい。ビックリなんだけど」と目を丸くした。

また、3つ目に書かれた「タトゥーがあること」に触れると、ショウゴは「そう、タトゥー入ってる」と認める。婚活アドバイザーからは「タトゥーがあることで家族で将来行ける施設が限られる」とのメモがあったが、ショウゴは「そんなことはないと思ってて。その施設を貸し切ったらええやん」と、高収入の経営者ならではの豪快な解決策を提示した。

このプログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）