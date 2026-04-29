『映画 冬のソナタ 日本特別版』FODにて独占配信決定 社会現象を巻き起こした不朽のラブストーリー
フジテレビが運営する動画配信サービスFODで、韓流ドラマの金字塔『冬のソナタ』を再構成した『映画 冬のソナタ 日本特別版』を、5月6日午前0時より独占見放題配信することが決定した。
【写真】「ママに似てて可愛い」50歳になったチェ・ジウ、笑顔あふれる長女との日常 ※6枚目から
FODで独占配信する『映画 冬のソナタ 日本特別版』は、全20話・約1400分に及ぶ連続ドラマ『冬のソナタ』を、約2時間の映画作品として４Kにリマスターし、大胆に再構成。作品を彩った楽曲もさらに豊かなサウンドに再編集され、チュンサン（ペ・ヨンジュン）とユジン（チェ・ジウ）、ふたりの“純愛のみ”を抽出した、まさに“究極の冬ソナ”とも呼べる、日本の視聴者のためだけに制作された特別編集版となっている。
2002年に韓国で放送され、日本では2004年にNHK地上波で放送された不朽のラブストーリー『冬のソナタ』。主演のペ・ヨンジュンとチェ・ジウが紡いだ切なくも美しい愛の物語は、日本中を涙で包み込み、“冬ソナ”という言葉だけで心が震えるほどの社会現象を巻き起こした。
誰もが口ずさんだテーマ曲「最初から今まで」、雪景色の中で交わされた永遠の約束。日本における韓流ブームの先駆けとなった『冬のソナタ』は、放送から20年以上が経った現在でも、その物語や音楽、数々の名シーンは色褪せることなく、多くのファンの心に生き続けている。
チュンサンとユジンは高校時代に出会い、互いに強く惹かれ合った初恋の相手。しかし、突然の事故によってチュンサンは命を落としてしまう。それから10年が経ち、インテリア会社を経営するユジンの前に、亡きチュンサンと瓜二つの男・ミニョンが現れたことで、彼女の止まっていた時間と、凍りついていた心が再び動き始めまる。
連続ドラマ版の壮大な物語から、チュンサンとユジンの“純愛のみ”を徹底的に切り取った『映画 冬のソナタ 日本特別版』。本作では名シーンを連ねることで、感情の高まりを逃すことなく味わえる、映画ならではのスピード感と没入感を実現。初恋のときめき、別れの痛み、そして衝撃の再会。運命に翻弄されながらも、なお惹かれ合う２人の想いが濃密に描かれている。
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FODで独占配信する『映画 冬のソナタ 日本特別版』は、全20話・約1400分に及ぶ連続ドラマ『冬のソナタ』を、約2時間の映画作品として４Kにリマスターし、大胆に再構成。作品を彩った楽曲もさらに豊かなサウンドに再編集され、チュンサン（ペ・ヨンジュン）とユジン（チェ・ジウ）、ふたりの“純愛のみ”を抽出した、まさに“究極の冬ソナ”とも呼べる、日本の視聴者のためだけに制作された特別編集版となっている。
誰もが口ずさんだテーマ曲「最初から今まで」、雪景色の中で交わされた永遠の約束。日本における韓流ブームの先駆けとなった『冬のソナタ』は、放送から20年以上が経った現在でも、その物語や音楽、数々の名シーンは色褪せることなく、多くのファンの心に生き続けている。
チュンサンとユジンは高校時代に出会い、互いに強く惹かれ合った初恋の相手。しかし、突然の事故によってチュンサンは命を落としてしまう。それから10年が経ち、インテリア会社を経営するユジンの前に、亡きチュンサンと瓜二つの男・ミニョンが現れたことで、彼女の止まっていた時間と、凍りついていた心が再び動き始めまる。
連続ドラマ版の壮大な物語から、チュンサンとユジンの“純愛のみ”を徹底的に切り取った『映画 冬のソナタ 日本特別版』。本作では名シーンを連ねることで、感情の高まりを逃すことなく味わえる、映画ならではのスピード感と没入感を実現。初恋のときめき、別れの痛み、そして衝撃の再会。運命に翻弄されながらも、なお惹かれ合う２人の想いが濃密に描かれている。