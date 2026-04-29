【赤ちゃんアドベンチャーシリーズ】 4月18日発売 価格：750円(全8種)

エポック社はシルバニアファミリー「赤ちゃんアドベンチャーシリーズ」を発売した。価格は750円。ブラインド形式での販売で、シークレットを含む8種類。

赤ちゃん人形と、アドベンチャーがテーマの小物がセットになった、集めてかわいい、遊んで楽しい赤ちゃんコレクション。

「トラの赤ちゃんとカウボーイハット」、「ショコラウサギの赤ちゃん（ティアラ付き）」、「ラテネコの小さい赤ちゃんとヘルメット・トロッコ」、「アザラシの赤ちゃん（はいはい）とワニのかぶりもの」、「パンダの小さい赤ちゃんと包帯コスチューム」、「ハスキーの赤ちゃんとつるはし」、「みるくウサギの小さい赤ちゃんとサボテンコスチューム」の7種に加え、シークレットの全8種となっている。

トラの赤ちゃんとカウボーイハット

ハスキーの赤ちゃんとつるはし

パンダの小さい赤ちゃんと包帯コスチューム

ラテネコの小さい赤ちゃんとヘルメット・トロッコ

アザラシの赤ちゃん（はいはい）とワニのかぶりもの

みるくウサギの小さい赤ちゃんとサボテンコスチューム

ショコラウサギの赤ちゃん（ティアラ付き）