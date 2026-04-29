サボテンやミイラ姿がカワイイ！ シルバニアファミリー「赤ちゃんアドベンチャーシリーズ」発売中
【赤ちゃんアドベンチャーシリーズ】 4月18日発売 価格：750円(全8種)
エポック社はシルバニアファミリー「赤ちゃんアドベンチャーシリーズ」を発売した。価格は750円。ブラインド形式での販売で、シークレットを含む8種類。
赤ちゃん人形と、アドベンチャーがテーマの小物がセットになった、集めてかわいい、遊んで楽しい赤ちゃんコレクション。
「トラの赤ちゃんとカウボーイハット」、「ショコラウサギの赤ちゃん（ティアラ付き）」、「ラテネコの小さい赤ちゃんとヘルメット・トロッコ」、「アザラシの赤ちゃん（はいはい）とワニのかぶりもの」、「パンダの小さい赤ちゃんと包帯コスチューム」、「ハスキーの赤ちゃんとつるはし」、「みるくウサギの小さい赤ちゃんとサボテンコスチューム」の7種に加え、シークレットの全8種となっている。
トラの赤ちゃんとカウボーイハット
ハスキーの赤ちゃんとつるはし
パンダの小さい赤ちゃんと包帯コスチューム
ラテネコの小さい赤ちゃんとヘルメット・トロッコ
アザラシの赤ちゃん（はいはい）とワニのかぶりもの
みるくウサギの小さい赤ちゃんとサボテンコスチューム
ショコラウサギの赤ちゃん（ティアラ付き）