大分vs熊本 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](クラド)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 20 木許太賀
MF 37 木本真翔
FW 9 有馬幸太郎
控え
GK 1 田中悠也
DF 7 吉田真那斗
DF 30 戸根一誓
MF 5 中川寛斗
MF 36 松岡颯人
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 17 キム・ヒョンウ
監督
四方田修平
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 10 鹿取勇斗
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
MF 5 小林慶太
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 17 永井颯太
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 20 木許太賀
MF 37 木本真翔
FW 9 有馬幸太郎
控え
GK 1 田中悠也
DF 7 吉田真那斗
DF 30 戸根一誓
MF 36 松岡颯人
MF 72 山口卓己
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 17 キム・ヒョンウ
監督
四方田修平
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 10 鹿取勇斗
MF 27 根岸恵汰
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 11 ベ・ジョンミン
控え
GK 23 佐藤優也
MF 5 小林慶太
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 17 永井颯太
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 14 石原央羅
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏