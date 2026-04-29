[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](クラド)

※14:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 2 岡本拓也

DF 6 三竿雄斗

DF 31 ペレイラ

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 16 茂平

MF 18 野嶽惇也

MF 20 木許太賀

MF 37 木本真翔

FW 9 有馬幸太郎

控え

GK 1 田中悠也

DF 7 吉田真那斗

DF 30 戸根一誓

MF 5 中川寛斗

MF 36 松岡颯人

MF 72 山口卓己

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

FW 17 キム・ヒョンウ

監督

四方田修平

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 4 薬師田澪

DF 6 岩下航

DF 24 李泰河

MF 7 藤井皓也

MF 8 上村周平

MF 10 鹿取勇斗

MF 27 根岸恵汰

MF 39 青木俊輔

MF 41 大本祐槻

FW 11 ベ・ジョンミン

控え

GK 23 佐藤優也

MF 5 小林慶太

MF 13 飯星明良

MF 15 三島頌平

MF 17 永井颯太

MF 22 松田詠太郎

MF 25 那須健一

FW 14 石原央羅

FW 18 半代将都

監督

片野坂知宏