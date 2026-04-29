【徒然草とねこ】ねこの隣でつれづれなるままに。随筆をしたためていたときの悲劇
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神話や名作についても改めておさらい！
ねこが加わった新たな展開の物語。
誰もが知る数々の有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみのぱんだにあさん。ぱんだにあさんが描くエピソードでは、言わずとしれた童話や昔話にねこが加わるだけでひと味違った展開となり、悲劇の結末を迎えるお話ですらゆるくてキュートなお話に変貌してしまいます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『にゃんと！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆徒然草とねこ
■◆元となったむかしばなし
徒然草
徒然草は吉田兼好が書いたとされる随筆です。
清少納言の『枕草子』や鴨長明の『方丈記』と並び、日本三大随筆の一つと評価されています。随筆というのは自身の経験や考えから思いついたことを書き記したものを指しますので、今で言うところのエッセイかもしれません。
また、著者自身も徒然草の冒頭にて教科書などにも載っている有名な書き出し「つれづれなるままに、日暮らし、硯に向かひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」、意訳しますと「暇であることを活用し、一日中、硯を擦りながら心に浮かんだことをなんとなく書き記していけば、ふつふつと活力がうまれてきた」と書いています。
■◆時そばなねこ
■◆元となったむかしばなし
時そば
日本の江戸時代のお話。あるところに屋台のそば屋がありました。
だいたい9時を回ったころ、そこに一人の男が来店します。男がお勘定を始めました。合計16文の支払いでしたが、男が言うには細かいお金しか持ち合わせていないので間違えないように一緒に数えてほしいというのです。男が数えます。「1つ、2つ…、7つ、8つ、そういえば今何時（なんどき）だい？」「はい、9つです」「10、11、12…」。こうして男は1文ごまかすことに成功しました。
それを見ていた別の男が自分もそれを試したいと意気込みます。別の日、だいたい4時を回ったころ、その男はまったく同じことを店主に行います。「1つ、2つ…、7つ、8つ、そういえば今何時だい？」「はい、4つです」「そうかそうか。5つ、6つ、7つ…」。
著＝ぱんだにあ／『にゃんと！ねこむかしばなし』