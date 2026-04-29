【フラワーミッフィー】「たんぽぽ」と「クローバー」がテーマの期間限定ドリクが登場！
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」がお届けするドリンクスタンド「フラワーミッフィー ジュースガーデン」では、2026年4月29日（水・祝）より、期間限定のドリンクメニュー「フラワーミッフィー たんぽぽサイダー」と「フラワーミッフィー クローバーサイダー」が登場する。
＞＞＞期間限定ドリンクをチェック！（写真4点）
フラワーミッフィー ジュースガーデンでは、ミッフィーとお花をテーマに四季の変化を感じていただけるドリンクを提供しており、2026年4月29日（水・祝）からは、春に黄色い花を咲かせる「たんぽぽ」と、幸運のシンボルとして親しまれる「クローバー」をテーマにした期間限定ドリンク「フラワーミッフィー たんぽぽサイダー」と「フラワーミッフィー クローバーサイダー」を販売する。
フラワーミッフィー ジュースガーデンに、メロンとベリーの組み合わせが新しい、シュワっとはじける2つのサイダーが新登場。
レモンゼリー入りの「フラワーミッフィー たんぽぽサイダー」は、たんぽぽを彷彿とさせるイエローとグリーンのグラデーションが美しいドリンク。
「フラワーミッフィー クローバーサイダー」は、ぷるんとした食感のマスカットゼリーが楽しめる。
いずれのドリンクも、ライムとともに四つ葉のクローバーの形のチョコレートを添えて、一面のグリーンのなかから四つ葉のクローバーを見つけたような気持ちになれる遊び心を加えられている。
若葉の緑が一層深まるこの季節にぴったりの、フラワーミッフィー ジュースガーデンの期間限定ドリンクをぜひご賞味あれ。
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
＞＞＞期間限定ドリンクをチェック！（写真4点）
フラワーミッフィー ジュースガーデンでは、ミッフィーとお花をテーマに四季の変化を感じていただけるドリンクを提供しており、2026年4月29日（水・祝）からは、春に黄色い花を咲かせる「たんぽぽ」と、幸運のシンボルとして親しまれる「クローバー」をテーマにした期間限定ドリンク「フラワーミッフィー たんぽぽサイダー」と「フラワーミッフィー クローバーサイダー」を販売する。
レモンゼリー入りの「フラワーミッフィー たんぽぽサイダー」は、たんぽぽを彷彿とさせるイエローとグリーンのグラデーションが美しいドリンク。
「フラワーミッフィー クローバーサイダー」は、ぷるんとした食感のマスカットゼリーが楽しめる。
いずれのドリンクも、ライムとともに四つ葉のクローバーの形のチョコレートを添えて、一面のグリーンのなかから四つ葉のクローバーを見つけたような気持ちになれる遊び心を加えられている。
若葉の緑が一層深まるこの季節にぴったりの、フラワーミッフィー ジュースガーデンの期間限定ドリンクをぜひご賞味あれ。
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優