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【経営者必見】P/Lの数字と実際の現預金残高は一致しません！あなたはコレ知っていましたか？

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【経営者必見】P/Lの数字と実際の現預金残高は一致しません！あなたはコレ知っていましたか？」を公開した。動画では、市ノ澤翔が、損益計算書（P/L）の利益と実際の現預金残高がなぜ一致しないのか、その核心的な理由と資金管理の重要性について解説している。



市ノ澤はまず、多くの経営者が「利益が出ていればキャッシュもプラスになる」と誤解している現状を指摘する。「この理由について知らないまま経営をしてしまうと、最悪資金ショートすることになる」と警告し、P/Lの数字と現預金の動きは基本的に一致しないと断言した。



動画の中盤では、具体的な仕訳の5つの問題を用いて、P/Lとキャッシュのズレが生じるメカニズムを解説している。例えば、固定資産を購入した場合、購入時にキャッシュは大きく減少するが、P/L上の費用である減価償却費は数年にわたって分割計上されるため、双方の動きに大きなギャップが生まれる。また、掛売上や手形払いにおいても、売上や仕入が計上されるタイミングと、実際に現金が出入りするタイミングにはタイムラグが存在する。さらに、代金を先にもらう前受金や、手数料が引かれて後から入金されるクレジットカード決済の例も挙げ、市ノ澤は「お金が出ていくタイミングとP/Lが動くタイミングは一致する方が少ない」と語り、それぞれの動きが全く別物であることを強調した。



こうしたズレを正確に把握し、黒字経営を維持するためには、P/Lとは別に「資金繰り表」を作成することが不可欠であると市ノ澤は述べる。最後に「P/Lと金の流れは全く違う。資金繰りで困りたくなければ簿記をマスターしろ」と強く訴え、経営者自身が数字に強くなることの重要性を説いて動画を締めくくった。