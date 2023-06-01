NY株式28日（NY時間12:22）（日本時間01:22）
ダウ平均　　　49254.13（+86.34　+0.18%）
ナスダック　　　24578.33（-308.77　-1.24%）
CME日経平均先物　59075（大証終比：-945　-1.60%）

欧州株式28日GMT16:22
英FT100　 10332.79（+11.70　+0.11%）
独DAX　 24018.26（-65.27　-0.27%）
仏CAC40　 8104.09（-37.83　-0.46%）

米国債利回り
2年債　 　3.844（+0.047）
10年債　 　4.362（+0.022）
30年債　 　4.955（+0.009）
期待インフレ率　 　2.443（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.067（+0.034）
英　国　　5.006（+0.034）
カナダ　　3.531（+0.029）
豪　州　　5.025（+0.049）
日　本　　2.464（0.000）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.76（+3.39　+3.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4597.80（-95.90　-2.04%）

ビットコイン（ドル）
76000.19（-968.30　-1.26%）
（円建・参考値）
1212万7350円（-154512　-1.26%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ