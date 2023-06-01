ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は８６ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式28日（NY時間12:22）（日本時間01:22）
ダウ平均 49254.13（+86.34 +0.18%）
ナスダック 24578.33（-308.77 -1.24%）
CME日経平均先物 59075（大証終比：-945 -1.60%）
欧州株式28日GMT16:22
英FT100 10332.79（+11.70 +0.11%）
独DAX 24018.26（-65.27 -0.27%）
仏CAC40 8104.09（-37.83 -0.46%）
米国債利回り
2年債 3.844（+0.047）
10年債 4.362（+0.022）
30年債 4.955（+0.009）
期待インフレ率 2.443（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.067（+0.034）
英 国 5.006（+0.034）
カナダ 3.531（+0.029）
豪 州 5.025（+0.049）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.76（+3.39 +3.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4597.80（-95.90 -2.04%）
ビットコイン（ドル）
76000.19（-968.30 -1.26%）
（円建・参考値）
1212万7350円（-154512 -1.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49254.13（+86.34 +0.18%）
ナスダック 24578.33（-308.77 -1.24%）
CME日経平均先物 59075（大証終比：-945 -1.60%）
欧州株式28日GMT16:22
英FT100 10332.79（+11.70 +0.11%）
独DAX 24018.26（-65.27 -0.27%）
仏CAC40 8104.09（-37.83 -0.46%）
米国債利回り
2年債 3.844（+0.047）
10年債 4.362（+0.022）
30年債 4.955（+0.009）
期待インフレ率 2.443（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.067（+0.034）
英 国 5.006（+0.034）
カナダ 3.531（+0.029）
豪 州 5.025（+0.049）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.76（+3.39 +3.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4597.80（-95.90 -2.04%）
ビットコイン（ドル）
76000.19（-968.30 -1.26%）
（円建・参考値）
1212万7350円（-154512 -1.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ