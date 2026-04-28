◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）

広島のドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝が、３戦ぶりにスタメンに復帰し、結果で応えた。２打席凡退で迎えた５回２死二塁。リードを６点に広げる中前適時打を放った。

ベース上で安堵（あんど）の笑みがこぼれた。「みんなが打っていたので、自分も打たないとやばいと思っていきました。１本出て良かったです」。新人として球団初の１番に座った開幕戦で、球団新人６５年ぶりの３打点をマークして以来の打点だった。７回２死一塁の打席でも中前打。３月３１日のヤクルト戦（神宮）のフェンス激突による「右肩肩鎖関節損傷」から復帰した１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）以来、２度目のマルチ安打もマークした。

試合前時点で打率１割６分１厘と苦しんでいた。２５日の阪神戦（甲子園）で故障期間を除けば初めてスタメンから外れた。同戦は代打で空振り三振に倒れ、２６日は出場機会がなかった。この日は「７番・中堅」での出場。新井監督は「打順を下げることで楽に振ってほしいなという思いがあった。ナイスバッティングだった」と、うなずいた。

オープン戦は１２球団最多２１安打を放ったルーキー。ここから仕切り直しで状態を上げていく。