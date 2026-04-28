『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』本編一部映像を初公開 先着特典はミニ色紙風カード＆第1〜4週特典は小説
劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』（5月8日公開）の本編の一部映像が初公開された。また、先着特典の配布が決定したほか、第1週来場者特典の表紙イラスト＆あらすじが解禁となった。
【画像】絶対ほしい！配布される特典のミニ色紙カード＆小説
物憂げな表情でため息をつく深雪が手にしたのは、真紅の封筒に収められた四葉家〈慶春会〉の招待状。そこに刻まれた四葉真夜の名が、この招待に込められた意図を暗示。期当主に指名されるのは、おそらく私…そう受け止めながらも、当主になれば独身でいることは許されず、決められた相手と結婚し、跡取りを残さねばならないという運命に不安を抱く深雪。そのとき、鏡に映る“もう一人の自分”に呼びかけられ……。
来場者先着特典として、原作イラストを担当する石田可奈描き下ろしのミニ色紙風カードの配布が決定。特典の絵柄が公開された。
また、来場者特典として第1週〜第4週にわたって配布される佐島 勤による書き下ろし小説の第1週「魔法科高校の劣等生 UFO迎撃」の表紙描き下ろしイラストとあらすじが解禁となった。
＜来場者特典＞第1週〜第4週「原作：佐島勤書き下ろし小説」全4編
第1週｜5月8日（金）〜5月15日（金）「魔法科高校の劣等生 UFO迎撃」
第2週｜5月16日（土）〜5月22日（金）「魔法科高校の劣等生 エイリアンEX」
第3週｜5月23日（土）〜5月29日（金）「魔法科高校の劣等生 アストロバディ」
第4週｜5月30日（土）〜6月5日（金）「魔法科高校の劣等生 虚空ダイバー」
【画像】絶対ほしい！配布される特典のミニ色紙カード＆小説
物憂げな表情でため息をつく深雪が手にしたのは、真紅の封筒に収められた四葉家〈慶春会〉の招待状。そこに刻まれた四葉真夜の名が、この招待に込められた意図を暗示。期当主に指名されるのは、おそらく私…そう受け止めながらも、当主になれば独身でいることは許されず、決められた相手と結婚し、跡取りを残さねばならないという運命に不安を抱く深雪。そのとき、鏡に映る“もう一人の自分”に呼びかけられ……。
また、来場者特典として第1週〜第4週にわたって配布される佐島 勤による書き下ろし小説の第1週「魔法科高校の劣等生 UFO迎撃」の表紙描き下ろしイラストとあらすじが解禁となった。
＜来場者特典＞第1週〜第4週「原作：佐島勤書き下ろし小説」全4編
第1週｜5月8日（金）〜5月15日（金）「魔法科高校の劣等生 UFO迎撃」
第2週｜5月16日（土）〜5月22日（金）「魔法科高校の劣等生 エイリアンEX」
第3週｜5月23日（土）〜5月29日（金）「魔法科高校の劣等生 アストロバディ」
第4週｜5月30日（土）〜6月5日（金）「魔法科高校の劣等生 虚空ダイバー」
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