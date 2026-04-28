元AKB48で女優の前田敦子（34）が28日、東京ドームで行われた巨人―広島戦の始球式に登場。かつての“不動のセンター”が、投手役で球場を沸かせた。

背番号「9」のユニホームに黒のパンツ姿で登場した前田は、球場の声援にニコニコ笑顔を振りまきながら登場。マウンドに上がると大きく振りかぶって左手で山なりのボールを投じた。

ボールは捕手の手前にポトリと落ちて転がりミットに。惜しくもノーバウンドとはならなかったが、愛らしい笑顔で球場を沸かせ、手を振って大歓声に応えた。

ネット上では「サウスポーにびっくり」「へ〜左投げなんだ」「サウスポーか、これは打てない」「あっちゃん来てて凄い」「始球式に前田敦子様でえぐい」「あっちゃんが巨人のユニホーム着ててうれしい」「かわいいなぁ」などの声が上がった。

この日は、選手プロデュースグルメから上位9位の「極旨9（ごくうまナイン）」を決める「春のプロデュースグルメ総選挙2026」の結果発表も行われ、投球以外でも盛り上げ役を担った。

大役が決まった際には「東京ドームで単独の始球式を務めさせていただきます。とても光栄です！思いきり楽しみながら投げたいと思います。野球の迫力はもちろん、家族で野球もグルメも楽しめる巨人戦の魅力を、たくさんの方に感じていただけたらうれしいです」と意気込んでいた。