STINGS愛知が岡崎中央総合公園開催のフェスでPRコーナーを出展

28日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が、5月5日（火）に岡崎中央総合公園で開催される「ファミリーフェスタin中総 2026」にイベント出展することをクラブ公式サイトで発表した。

「ファミリーフェスタin中総 2026」は今年9月から行われるアジア競技大会の競技会場である岡崎中央総合公園での開催。会場でアジア競技大会種目の体験をはじめ、はたらく乗り物との記念撮影や親子で楽しめるスポーツ体験など、多くの企画が予定されている。

武道館で行うSTINGS愛知のPRコーナーでは、ホームゲームで実施しているスティンビーランド（バレーボールや体を動かせるコンテンツがある施設）の一部の催しを行い、バレーボールの魅力をもっと身近に感じてもらえるよう体験コーナーを用意している。イベントは5日の10:00～16:00までの開催を予定している。

他にも、東京2020パラリンピックの銀メダリストである岩井孝義氏が出演する車いすバスケットボール体験や、パラリンピックで行われる座位バレーボール競技を体験することができるコーナーなど、バリエーション豊かなイベントとなっている。