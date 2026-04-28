【レゴ エディションセット FIFAワールドカップ 公式トロフィー】 3月1日発売 価格:26,980円 【レゴ エディションセット サッカーボール】 3月1日発売 価格:26,980円

レゴは6月15日より開催されるFIFAワールドカップ2026にあわせ様々な商品を展開している。

その中でも「レゴ エディションセット FIFAワールドカップ 公式トロフィー」、「レゴ エディションセット サッカーボール」は特に注目の商品。ワールドカップで使用されるボール、勝者が掲げるトロフィーをレゴで手にしよう！

「レゴ エディションセット FIFAワールドカップ 公式トロフィー」

3月1日発売

価格:26,980円

「レゴ エディション FIFAワールドカップ 公式トロフィー」は、ワールドカップ トロフィーのレプリカモデルをレゴブロックでリアルにつくり上げることができる。両手を挙げてゴールを喜ぶ2人の選手が地球を支える姿が象徴的に表現され、台座にはめ込まれた

銘板には歴代優勝国が記される。

トロフィーを持つFIFAワールドカップ 2026のブランド入りミニフィギュアと、大会ロゴの描かれた背景を地球の中から取り出して、トロフィーと並べて飾ることもできる。

「レゴ エディションセット サッカーボール」

3月1日発売

価格:26,980円

「レゴ エディションセット サッカーボール」は公式戦で使用される5号球をほぼ原寸大でリアルにつくり込んだコレクターズアイテム。レゴ テクニックのパーツを使用してつくり出す球体の表面は、デコレーションのついた6つのディスクで飾られ、ボールの中には勝利の瞬間に湧くスタジアムのミニモデルが入っている。ボタンを押すとサッカー選手のフィギュアたちが勝利に喜び合い、その背後で花火が上がる。