アンミカ「2人でモノトーン」夫との密着腕組みショットに絶賛の声「スタイル異次元」「映画のワンシーンみたい」
【モデルプレス＝2026/04/28】モデルでタレントのアンミカが27日、自身のInstagramを更新。夫で米国人実業家のセオドール・ミラー氏との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】54歳ベテランモデル「映画のワンシーンみたい」お揃いコーデで夫婦ショット
アンミカは「先日、夫婦で【ヒューマン・ライツ・ウォッチ】のチャリティーガラディナーに、参加して参りましたよ」と報告。世界の人権侵害の調査や政策提言を行う同団体の活動について触れ、「毎年、様々な経験者の話を聞き、【人権を守る】ことについて、私達ができることを、深く広く学ばせて頂いています。国籍も文化も違う夫婦だからこそ、近いところで理解し合うことが、その一歩だと考えています」とコメントした。
続けて「2人でモノトーンに揃えて出席。私はパール使いが懐かしいドレスに合わせて、ヘアスタイルもクラシカルに」とコーディネートを紹介し、夫との2ショットを公開。ミラー氏はシックな黒のスーツにグレーのネクタイを合わせたスタイルで、アンミカはデコルテから肩にかけてオーガンジー素材があしらわれた黒のワンピースを纏い、夫婦で腕を組み仲睦まじく微笑む様子が収められている。
この投稿にファンからは「スタイル異次元」「お似合いの夫婦」「素敵」「美男美女」「映画のワンシーンみたい」などの声が届いている。
アンミカは2012年7月17日、自身のオフィシャルブログを通じて、ミラー氏と結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】54歳ベテランモデル「映画のワンシーンみたい」お揃いコーデで夫婦ショット
◆アンミカ、夫との2ショット公開
アンミカは「先日、夫婦で【ヒューマン・ライツ・ウォッチ】のチャリティーガラディナーに、参加して参りましたよ」と報告。世界の人権侵害の調査や政策提言を行う同団体の活動について触れ、「毎年、様々な経験者の話を聞き、【人権を守る】ことについて、私達ができることを、深く広く学ばせて頂いています。国籍も文化も違う夫婦だからこそ、近いところで理解し合うことが、その一歩だと考えています」とコメントした。
◆アンミカの投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル異次元」「お似合いの夫婦」「素敵」「美男美女」「映画のワンシーンみたい」などの声が届いている。
アンミカは2012年7月17日、自身のオフィシャルブログを通じて、ミラー氏と結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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