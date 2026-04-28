難波のあざとカワイイ“バズ美女”和田海佑、抜群のプロポーション披露 最新デジタル写真集発売
元NMB48の和田海佑が、最新デジタル写真集を4月27日から配信開始する。SNSで“バズ美女”として注目を集める中、卒業後さらに輝きを増した姿を収めた1冊となる。
【写真】圧巻BODY＆美貌を披露した和田海佑
本作のテーマは「秘密の場所で会える、僕だけのヒロイン」。和田が持つ小悪魔的なかわいらしさと、思わず見惚れるスタイル、そして色気という二面性を詰め込んだ内容だ。見る者をドキドキさせるようなシチュエーションが展開され、特別な時間を共有する感覚を味わえる構成となっている。
和田は、1997年3月29日生まれ、兵庫県出身。愛称は“みゅう”。約5年間のアイドル活動を経て、2025年11月にNMB48を卒業。 抜群のスタイルと、愛きょう満点で飾らない面白さが魅力。SNSでの発信も度々バズらせる「バズ美女」。可愛さとセクシーさを武器に、今後はバラエティやモデルなどマルチな活躍が期待される。
【写真】圧巻BODY＆美貌を披露した和田海佑
本作のテーマは「秘密の場所で会える、僕だけのヒロイン」。和田が持つ小悪魔的なかわいらしさと、思わず見惚れるスタイル、そして色気という二面性を詰め込んだ内容だ。見る者をドキドキさせるようなシチュエーションが展開され、特別な時間を共有する感覚を味わえる構成となっている。
和田は、1997年3月29日生まれ、兵庫県出身。愛称は“みゅう”。約5年間のアイドル活動を経て、2025年11月にNMB48を卒業。 抜群のスタイルと、愛きょう満点で飾らない面白さが魅力。SNSでの発信も度々バズらせる「バズ美女」。可愛さとセクシーさを武器に、今後はバラエティやモデルなどマルチな活躍が期待される。