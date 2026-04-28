「なんであの人が、出世したの？」

そう感じたことはないだろうか。多くの人は、「仕事で結果を出した人が出世する」と考える。しかし、現実はそう単純ではない。

その答えを教えてくれるのが、書籍 『会社から期待されている人の習慣115』 （越川慎司著・ダイヤモンド社）だ。これまでに数多くの企業で「働き方」を分析・支援してきた著者が、815社・17万3000人を徹底調査して「同世代より出世が早い人たち」の意外な共通点を突き止めた。大規模な統計データに基づき、「評価される人の行動」を科学的に解き明かした一冊だ。今回は同書から、期待されている人たちの78％が実践していた「仕事が終わった後の意外な習慣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

退勤する前に「寄り道」する人たち

定時になったら、すぐに荷物を片付けて、まっすぐ退勤する。

仕事は終わったのだから、早く帰る。

それ自体はまったく悪いことではない。

しかし、出世が早い人たちは、少し違った習慣を持っているようだ。

これまでに815社17万人を分析し、「職場で評価されている人たちの共通点」を解析した越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』で、次のように書いている。

期待されている人の78％が、用事がなくても社内を歩く習慣を持っているとわかりました。

とくに顕著なのが退勤時です。退勤直前にあえて寄り道をしているのです。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

つまり、出世する人ほど、帰る前に「寄り道」をしているのだ。

あえて「関わりの薄い人」に会いに行く

期待されている人たちは、退勤する前に社内で寄り道をする。

しかも、向かう先は仕事で関わりの深い相手ではない。

同書には、続けてこう書いてある。

しかも用事のある相手のもとに行くのではなく、関係の薄い部署に顔を出していました。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

別フロアを通る。

人通りの多い廊下を歩く。

自販機や会議室の前をあえて通る。

こうした小さな行動によって、偶然の接点を増やしているのである。

実際、こういった結果も出ている。

調査では、この習慣を持つ人は一般社員に比べて偶然の出会いが月平均で4.7回多いことがわかりました。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

情報もチャンスも、意外とこうした「偶然の出会い」から生まれる。

「弱いつながり」を大切にできるかが出世を決める

なぜ彼らはそこまで「偶然の出会い」を大切にするのか。

同書では、その理由について、社会学の有名な理論を交えて説明している。

社会学でよく知られる「弱い紐帯の強さ（ウィークタイズ理論）」が、まさにこの背景を説明しています。

日頃から接点のある強い人間関係より、むしろ接触頻度の少ない人との偶然のつながりが、新しい情報やチャンスを運んでくるという考え方です。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

毎日話す上司や同僚だけでは、入ってくる情報は限られる。

たまに会う経理担当、別部署の人、他フロアの社員。むしろ、そうした“弱いつながり”が自分を助けてくれることがある。

自販機や会議室の前、エレベーター付近……

期待されている人は、オフィス内で人通りが多い場所を把握し、帰り際の「5分立ち話」で情報収集をしていることもわかったそうだ。

時間がきたらすぐに退勤するのではなく、少しだけ寄り道をする。

その小さな習慣が、社内の人間関係や信頼関係の構築において大きな差を生んでいるのかもしれない。